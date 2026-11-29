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Mauricio Pochettino ha hecho una valoración sincera de su comienzo de pesadilla en el Manchester United y ha admitido que la tarea en Old Trafford es mucho más difícil de lo que imaginaba. Tras sufrir dos derrotas consecutivas por 4-0 en la Premier League, el argentino afronta ya un enorme reto para salvar la temporada del club.

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Un comienzo de pesadilla en Old Trafford

La etapa de Pochettino al frente del United ha arrancado de forma desastrosa: el técnico, de 54 años, ha encajado dos goleadas consecutivas por 4-0 en la Premier League. Tras dejar su puesto en la selección de Estados Unidos para suceder a Michael Carrick, el exentrenador del Tottenham y del Chelsea ha descubierto rápidamente la verdadera magnitud de la crisis que atraviesa el Manchester United. La reciente y abultada derrota ante el Brentford ha dejado al club ante la posibilidad muy real de caer al último puesto de la tabla si los resultados de otros partidos no le favorecen este fin de semana.

El United acumula ya diez partidos de liga sin ganar, y la amenaza de tener que luchar por la permanencia se está convirtiendo en una incómoda realidad para un equipo acostumbrado en otro tiempo a competir por los mayores títulos. «Es un momento difícil, por supuesto. Quizá me preguntéis: “¿Más difícil de lo que esperabas?”. Por supuesto que sí, porque nunca esperamos resultados de este tipo», explicó el entrenador, según recoge el Manchester Evening News. «Pero esa es la realidad y tenemos que aceptarla. Estamos aquí para eso. Aceptamos el desafío, estamos aquí y asumimos que debemos seguir esforzándonos, seguir trabajando y levantar el ánimo de los jugadores, porque nuestros jugadores van a jugar el miércoles. Y necesitan volver a creer que podemos hacerlo cada vez mejor. Es cuestión de tiempo».

Escasean la confianza y la calidad

Los problemas en Carrington parecen ir más allá de las instrucciones tácticas o de un cambio en el banquillo. Pochettino señaló que, aunque su equipo mostró destellos prometedores en los primeros compases del partido contra el Brentford, perdió por completo el rumbo en cuanto se vio por detrás en el marcador. Esa fragilidad psicológica ha sido una constante durante una temporada en la que el club solo ha logrado una victoria en sus últimos 12 partidos de la máxima categoría, lo que apunta a una grave falta tanto de fortaleza mental como de calidad técnica en el vestuario actual.

Abordar estos problemas de distinta índole es ahora el principal objetivo del cuerpo técnico, aunque Pochettino admite que no hay soluciones rápidas. «Siempre es una combinación de todo. Pero nuestro trabajo, después de llegar hace diez días, consiste en prestar apoyo en cada uno de los aspectos de todas estas cosas de las que hablábamos», señaló.

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En busca de un punto de inflexión

La llegada de Pochettino debía aportar estabilidad, pero no se ha producido el impulso inicial que suele acompañar a un nuevo nombramiento. En cambio, el entrenador se ve obligado a defender sus métodos mientras el equipo sigue encajando goles a un ritmo alarmante. Cree que el proceso de mejora a menudo no se aprecia hasta que los resultados empiezan por fin a cambiar, y compara la mala racha actual con una inercia negativa que hay que superar con perseverancia y un cambio de mentalidad.

«No hay una sola cosa en la que tengamos que ayudar, apoyar y mejorar; son muchas áreas, y creo que estamos trabajando en ello», continuó Pochettino. «Quizá no vemos el resultado porque siempre pasa lo mismo. Puedes mejorar cosas, hacerlas de otra manera, hacer cosas, pero después, si no ganas, parece que no has hecho nada. Pero no es así. En el fútbol, las consecuencias siempre llegan después. Puedes hacer algo mal y pagarlo más adelante, porque a veces la inercia, lo positivo u otras cosas te dan resultados. Y cuando vas cuesta abajo, quizá empiezas a hacer las cosas bien y tienes que esperar para obtener la recompensa».

Lo que le espera al United

A Pochettino se le acaba rápidamente el tiempo para frenar la mala racha. Con un partido entre semana a la vista, apenas tendrá tiempo en el campo de entrenamiento para poner en marcha la profunda transformación que su equipo necesita desesperadamente. El United tendrá una oportunidad inmediata de iniciar la remontada cuando visite St James' Park para medirse al Newcastle United, que lleva tres partidos sin ganar, con dos empates y una derrota. Sin embargo, la presión desde la grada ya está alcanzando niveles extremos: tras la última actuación bochornosa del equipo fuera de casa, los aficionados descontentos dirigen su furia contra los altos cargos del club.