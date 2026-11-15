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Mauricio Pochettino no ha tardado en detectar los puntos débiles de su nueva plantilla del Manchester United mientras se prepara para asumir oficialmente las riendas en Old Trafford. Según se informa, el exentrenador del Chelsea y del Tottenham está dispuesto a buscar refuerzos en un rival de la Premier League para solucionar los problemas de una defensa que ha sufrido mucho durante los primeros meses de la temporada.

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Pochettino apunta al capitán del Fulham para reforzar una defensa que encaja demasiados goles

Según The Telegraph, el defensa del Fulham Calvin Bassey ha surgido como un candidato inesperado para reforzar la vulnerable defensa del Manchester United cuando se reabra el mercado de fichajes en enero. Nombrado la semana pasada para sustituir a Michael Carrick, Pochettino no ha tardado en evaluar la plantilla de Old Trafford y considera prioritario incorporar a un central.

Sin embargo, hacerse con el internacional nigeriano de 26 años no será nada sencillo. El nuevo entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, ha confiado a Bassey el brazalete de capitán esta temporada en Craven Cottage y está decidido a retenerlo. El exdefensa del Rangers y del Ajax afronta el último año de su contrato actual, aunque el club del oeste de Londres tiene una opción para prolongar su estancia otros 12 meses.

Su versatilidad y la escasez de laterales despiertan el interés del Manchester United

La capacidad de Bassey para jugar con solvencia como lateral izquierdo sería uno de sus principales atractivos para Pochettino, que estudia sus opciones tácticas. Luke Shaw ha sufrido nuevos contratiempos físicos, mientras que Diogo Dalot, utilizado como sustituto en esa posición, atraviesa una racha decepcionante en la banda izquierda.

Incorporar a un defensa polivalente ofrecería una solución inmediata para dos posiciones problemáticas. Con el también argentino Lisandro Martinez ante un futuro incierto en el club, Pochettino quiere dar fiabilidad a una defensa a la que le faltan estabilidad y jugadores veteranos.

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El desastre defensivo mantiene al Manchester United en puestos de descenso

El pésimo inicio de temporada del United lo tiene hundido en la zona de descenso, con solo ocho puntos en sus primeros 10 partidos. Solo el recién ascendido Ipswich y el colista Crystal Palace han encajado más que los 19 goles recibidos hasta ahora por el United.

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La etapa de Carrick quedó prácticamente sentenciada con el caótico empate 4-4 ante el Aston Villa del pasado fin de semana. El United necesitó reaccionar en el tiempo añadido para rescatar un punto después de otra actuación plagada de errores, en la que terminó el partido con Leny Yoro y Ayden Heaven como pareja de centrales.

Una exigente visita a Anfield antes de acudir al mercado de enero

Pochettino afrontará una dura prueba en su debut al frente del equipo, la próxima semana en campo del Liverpool. La visita a Anfield, en un ambiente hostil y con una defensa mermada y frágil, pondrá a prueba desde el primer momento la capacidad organizativa del argentino.

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Hasta que el mercado de invierno le permita intentar fichar a objetivos como Bassey, el nuevo entrenador deberá encontrar la forma de reforzar defensivamente la plantilla que tiene y sacar al United de los tres últimos puestos.