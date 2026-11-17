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Mauricio Pochettino apenas ha tenido tiempo de hacer las maletas rumbo a Mánchester, pero el próximo entrenador del Manchester United ya da pistas sobre sus planes para el mercado de enero. Mientras se prepara para dejar el banquillo de Estados Unidos y llegar a Old Trafford, el técnico argentino no descarta fichar a jugadores de su actual selección para sacar al United de la zona baja de la Premier League.

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El seleccionador de Estados Unidos se prepara para rescatar al United en Old Trafford

Confirmado la semana pasada como sucesor de Michael Carrick, el exentrenador de Southampton, Tottenham y Chelsea heredará un equipo hundido en la zona de descenso de la Premier League tras 10 partidos. El United planea moverse en enero y pondrá fondos a disposición de Pochettino para reforzar la plantilla.

Pochettino dejará su cargo en Estados Unidos tras el partido del martes contra Haití y poco después del pitido final tomará un avión privado rumbo a Mánchester. Se ha apuntado que el delantero Folarin Balogun, el centrocampista Weston McKennie y el lateral izquierdo Antonee Robinson podrían seguirle a Old Trafford.

Pochettino deja abierta la puerta a reencontrarse con sus jugadores en enero

Preguntado por la posibilidad de fichar a jugadores de su actual selección, Pochettino pidió centrarse en el presente, aunque reconoció el atractivo del United.

«Ahora no es momento [de hablar de ello]», dijo el argentino. «Sé que antes se lo habéis preguntado a los jugadores. Todos los buenos jugadores tienen sueños. Llegar al máximo nivel, y considero que el United es uno de los equipos que está al máximo nivel… es un sueño para muchos jugadores. Pero ahora creo que deben centrarse en el presente, en el partido de mañana y en sus clubes».

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«Conozco muy bien a todos y cada uno de los jugadores desde hace más de dos años y veo que todos tienen un talento increíble. Y, por supuesto, cuando llegue el momento, estaremos atentos».

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Varios jugadores de Estados Unidos podrían dar el salto a la Premier League

Con varios jugadores de Estados Unidos ante la posibilidad de cambiar de equipo durante el próximo año, los rumores que los vinculan con Old Trafford cobran fuerza. En una rueda de prensa en Cincinnati, McKennie, de 28 años, admitió que algunos compañeros podrían seguir pronto a Pochettino a Inglaterra .

«Creo que es una posibilidad. Tenemos muchos jugadores en el equipo que podrían cambiar de club pronto o durante el próximo año», dijo McKennie. «Así que creo que, en cierto modo, es inevitable. Pero, al final, nunca sabes qué pasa por la cabeza del entrenador ni qué jugadores busca realmente. Creo que podría ver a algunos de los jugadores de aquí entre los nombres de los que se habla para ir al Manchester United y que eso podría llegar a ocurrir».

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El cuerpo técnico ya prepara el duelo de Anfield

Mientras Pochettino termina sus compromisos con Estados Unidos, tres miembros de su cuerpo técnico ya han dejado la concentración rumbo a Mánchester . Su segundo, Jesus Perez; el entrenador asistente Toni Jimenez; y Sebastiano, su hijo y preparador físico, se despidieron después de que Estados Unidos goleara 6-0 a Haití en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Esa ventaja de tiempo podría resultar fundamental ante un estreno exigente. Una vez que Pochettino aterrice en Mánchester, su nuevo cuerpo técnico tendrá muy poco tiempo para preparar el gran duelo del domingo contra su histórico rival, el Liverpool, en Anfield.