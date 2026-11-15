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Mauricio Pochettino ha expresado su profunda admiración por Sir Alex Ferguson y ha confirmado que tiene intención de hablar con el legendario escocés en cuanto empiece a trabajar en el Manchester United. El nuevo entrenador asumirá oficialmente las riendas el 18 de noviembre, tras el parón internacional, y afrontará un calendario exigente en un club que aún busca recuperar el éxito sostenido de la era Ferguson.

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El nuevo entrenador del United quiere hablar con un icono de Old Trafford

El próximo entrenador del Manchester United, Pochettino, ha confirmado que aún no ha hablado con Ferguson tras su nombramiento. Sin embargo, el argentino tiene intención de ponerse en contacto con el emblemático exentrenador una vez que comience su etapa, después del martes.

Aunque el United ya ha confirmado su llegada, Pochettino asumirá oficialmente el cargo el 18 de noviembre. Pese a la exigente carga de trabajo que le espera de inmediato en Old Trafford, hablar con Ferguson sigue siendo una prioridad clara.

«Representa mis valores»: Pochettino elogia al legendario escocés

En declaraciones a Telegraph Sport, Pochettino explicó, al ser preguntado si había estado en contacto con Ferguson, la admiración que siente desde hace años por el exentrenador del United y sus planes de hablar con él.

«Todavía no, pero seguro que tendré la oportunidad después del martes», dijo Pochettino. «Lo dije hace muchos años y siempre digo lo mismo: para mí, Sir Alex Ferguson representa todo lo que admiro de un entrenador, un técnico, un hombre, un mánager, y creo que representa mis valores. Lo admiro mucho».

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Reconoció que sus primeros días en Manchester apenas le dejarán tiempo libre y añadió: «Seguro que, a partir del martes, tendremos la posibilidad de hablar, si tengo tiempo, porque va a ser muy intenso. Pero, si existe la posibilidad de hablar, por supuesto que lo haré».

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Una emotiva despedida de Estados Unidos

Su llegada al banquillo de Old Trafford pone fin a los dos años de Pochettino al frente de la USMNT. El argentino se emocionó hasta las lágrimas durante la rueda de prensa del viernes, después de que se confirmara su fichaje.

Al reflexionar sobre su marcha tras el partido del sábado, Pochettino admitió que dejar el cargo le producía sentimientos encontrados, pese a cumplir una aspiración profesional.

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«Siempre es difícil decir adiós, pero la vida es así», afirmó. «Siempre surgen nuevos retos y, por supuesto, siempre he seguido a mi corazón y mis sueños. Es triste, pero al mismo tiempo estamos donde queríamos estar [con Estados Unidos]. Creo que fueron dos años muy duros, pero logramos algo difícil de medir… de valorar. Y creo que será muy bueno para el fútbol aquí en el futuro».

Un estreno de máxima exigencia en Anfield

Pochettino afrontará una prueba inmediata cuando asuma oficialmente el cargo el 18 de noviembre: tendrá solo cuatro días para prepararse antes de debutar contra el Liverpool en Anfield el 22 de noviembre.

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Ese encuentro dará inicio a un periodo agotador para el United, que disputará 10 partidos en 39 días. Por tanto, Pochettino tendrá que encontrar un hueco en un calendario implacable para la conversación que ha prometido mantener con Ferguson.