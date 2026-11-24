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Pese a tener la defensa más goleada de las cinco grandes ligas europeas tras la dura derrota ante el Liverpool, Mauricio Pochettino dará prioridad al fichaje de un delantero en enero. La apuesta del Manchester United en ataque durante el verano ha salido mal por una lesión, lo que lleva al club a buscar una alternativa fiable de cara al mercado invernal.

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Pochettino deja la defensa en segundo plano y prioriza un delantero para enero

Pochettino se centrará en fichar a un nuevo delantero en lugar de reforzar la endeble defensa del United en el mercado de enero. La derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool dejó al United con la defensa más goleada de las cinco grandes ligas europeas. El sucesor de Michael Carrick recibió un baño de realidad inmediato en Anfield, con el United hundido en la zona de descenso tras 11 partidos.

Pese a esas evidentes carencias defensivas, Pochettino considera que el ataque es igual de preocupante. El Manchester United decidió no fichar a un delantero en verano, una decisión que le ha salido muy cara. La directiva del club dispone ahora de poco más de un mes para encontrar refuerzos ofensivos antes de que se reabra el mercado.

Las lesiones obligan a buscar un delantero fiable

Los problemas ofensivos del United se deben a una persistente lesión en la espinilla de Benjamin Sesko . El internacional esloveno de 23 años mostró buenas señales tras un comienzo difícil después de llegar del RB Leipzig por 74 millones de libras la temporada pasada, pero este curso solo ha disputado seis partidos. Como no se espera que Sesko regrese antes de Año Nuevo, Pochettino ha alternado a Bryan Mbuemo y Matheus Cunha como delanteros centro. Joshua Zirkzee sigue sin contar con la confianza necesaria para liderar el ataque.

Según The Times, Pochettino buscará una «opción más fiable» como alternativa a Zirkzee en cuanto se abra el mercado de enero. Incorporar una referencia ofensiva de garantías es ahora fundamental para alejar al United del peligro.

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La humillación en Anfield deja al descubierto las graves carencias defensivas del United

La decisión de Pochettino de priorizar un delantero llega pese a la pésima actuación defensiva frente al Liverpool de Andoni Iraola. El argentino sorprendió al dar la titularidad a Matthijs de Ligt, pero el internacional neerlandés sufrió ante un ataque muy activo mientras aún se recuperaba de una lesión de larga duración.

La situación empeoró cuando Leny Yoro fue expulsado a los ocho minutos en Anfield. Lisandro Martinez, Harry Maguire y Diogo Dalot, defensas experimentados, tampoco convencieron bajo una presión constante. Aunque su defensa encaja goles a un ritmo alarmante, Pochettino cree que aumentar el potencial ofensivo es la tarea más urgente para su equipo.

Balogun quiere volver a trabajar con su antiguo seleccionador de Estados Unidos

Mientras el United estudia sus objetivos para el mercado invernal, Folarin Balogun, delantero del Mónaco, se perfila como posible candidato. El exjugador del Arsenal quiere volver a trabajar con Pochettino, a cuyas órdenes jugó durante la etapa del argentino como seleccionador de Estados Unidos. El departamento de fichajes del United dedicará el próximo mes a evaluar si Balogun u otro candidato se ajusta mejor a las necesidades inmediatas de Pochettino.