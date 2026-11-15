Compartir Sigue a GOAL en Google

Mauricio Pochettino ha expresado su confianza en que la selección de Estados Unidos logre grandes éxitos a nivel internacional después de que su equipo arrollara a Haití con una contundente victoria por 6-0. El técnico argentino tiene previsto dejar su cargo para hacerse cargo del Manchester United, pero insiste en que deja una plantilla capaz de competir al más alto nivel.

Anuncios

Una segunda parte de gran eficacia sella una victoria contundente en Miami

Auston Trusty marcó a la salida de un córner en el minuto 10 y Estados Unidos anotó cinco goles tras el descanso ante Haití, que ejercía de anfitrión en el sur de Florida porque la violencia en el país caribeño le impedía jugar en casa. En su primera aparición con la selección desde el Mundial, Christian Pulisic marcó dos goles en dos minutos y alcanzó los 35 tantos en 91 partidos internacionales. Así superó a Eric Wynalda y se situó cuarto en la clasificación histórica de goleadores.

Weston McKennie, el suplente Folarin Balogun y el adolescente Julian Hall, que quedó vinculado definitivamente a Estados Unidos en lugar de a Polonia y anotó su cuarto gol en cinco partidos, completaron la goleada. La grada, mayoritariamente favorable a Haití, estalló brevemente de júbilo en el minuto 70 cuando Lenny Joseph remató un centro de Josue Casimir, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Pochettino elogia el profesionalismo de la plantilla antes de marcharse a Old Trafford

Tras confirmar el viernes que se marchará al Manchester United apenas tres meses después de iniciar un nuevo contrato de cuatro años, Pochettino elogió la concentración de sus jugadores durante la victoria más amplia de sus dos años en el cargo.

«Fueron muy, muy profesionales desde el primer día, cuando empezaron a ver todos los rumores, y también cuando lo confirmamos hace unos días», dijo Pochettino a los periodistas. «Y creo que, si me preguntáis de qué nos sentimos orgullosos, estamos muy orgullosos de los jugadores y de cómo gestionaron la situación con madurez».

Anuncios Anuncios

El atacante del AC Milan Pulisic compartió esa mirada hacia el futuro y deseó lo mejor a su técnico en Old Trafford. «Creo que tiene una gran oportunidad allí y nosotros solo tenemos que seguir como hasta ahora e intentar continuar creciendo como equipo», dijo Pulisic. «Creo que tuvimos buenos momentos y él aportó mucha ilusión al equipo. Así que creo que eso es lo que dejará tras de sí».

Related Topics

Unas bases sólidas para quien asuma el mando de Estados Unidos

La abultada victoria del sábado convierte en un trámite el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, previsto para el martes en Cincinnati. Pochettino confía en que la combinación de juventud y experiencia garantice que el equipo siga progresando.

«Creo que tenemos un futuro increíble, un futuro brillante en este país con la selección», dijo Pochettino. «Creo que, si queremos aspirar a grandes cosas, el camino pasa por construir una estructura. Los principios, creo, ya están aquí y solo hay que continuar.

Anuncios

«En los últimos dos años han aparecido chicos, jugadores jóvenes, y se ve que juegan con mucha tranquilidad gracias a lo que les aportan los jugadores con experiencia: esa base que les permite rendir».

El Liverpool espera a Pochettino mientras Estados Unidos recurre a un técnico interino

Tras el partido de vuelta del martes ante Haití, Pochettino comenzará oficialmente su etapa en el Manchester United el 18 de noviembre, antes de una exigente visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool el 22 de noviembre. Mientras tanto, Steve Cherundolo, técnico de la selección sub-23, dirigirá la concentración de diciembre de Estados Unidos mientras los responsables designan a un sucesor permanente, todavía sin nombre, antes de las semifinales y la final de la Liga de Naciones de marzo.