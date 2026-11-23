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Mauricio Pochettino ha defendido su sorprendente decisión de incluir a Matthijs de Ligt directamente en el once inicial del Manchester United en su debut al frente del equipo, que terminó con una goleada por 4-0 ante el Liverpool en Anfield el domingo. El nuevo entrenador del United explicó por qué dio al neerlandés su primera titularidad en la Premier League en casi un año.

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Pochettino defiende la titularidad de De Ligt

El internacional neerlandés llevaba 357 días sin jugar en la liga debido a una lesión de espalda de larga duración, pero se vio lanzado de lleno a un derbi del noroeste de Inglaterra . Las debilidades defensivas del United quedaron al descubierto casi de inmediato cuando De Ligt calculó mal un balón largo y permitió que Alexander Isak se escapara hacia la portería. Ese error obligó a Leny Yoro a realizar la entrada desesperada que provocó su expulsión. Poco después llegaron los goles de Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz, antes de que Rio Ngumoha y Victor Munoz completaran la goleada en la segunda parte.

Aunque el defensa pareció lento y falto de energía mientras sufría para seguir el ritmo del partido, Pochettino defendió su titularidad tras el pitido final. «Estaba entrenando, jugó en la Champions League antes de los compromisos internacionales. Creo que, cuando llegamos, vimos cómo funcionaba la pareja [con Lisandro Martinez]», declaró Pochettino a Sky Sports.

El entrenador, furioso por el distinto criterio arbitral

La decisión que cambió el partido enfureció a Pochettino, que no tardó en señalar el evidente distinto criterio arbitral después de una reclamación de penalti anterior, no atendida, en una acción en la que participó Jeremy Jacquet. Convencido de que la falta de consistencia del árbitro cambió por completo el rumbo del encuentro, Pochettino no se mordió la lengua en su valoración posterior al partido.

«Y lo repito: lo de Jacquet fue penalti. Si el árbitro lo hubiera señalado, seguro que la acción posterior nunca se habría producido y quizá estaríamos hablando de otra manera», declaró un frustrado Pochettino. «Un central cometió un error, fue penalti y no se sancionó. Nosotros cometimos un error y sí recibimos un castigo. Ahora acepto toda la situación, pero las circunstancias son las que son. Es muy importante tenerlas siempre presentes. Siempre».

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Un baño de realidad para la nueva etapa

La derrota amplía a nueve partidos la racha del United sin ganar en la Premier League, la peor del club en la historia de la competición. Tras el encuentro, se vio a Pochettino conversando largamente con el equipo arbitral, aunque admitió que sus protestas poco podían hacer para cambiar el resultado de su primer partido al mando. Insistió en la necesidad de que su plantilla asumiera la responsabilidad por su actuación, sin dejar de criticar los factores externos que influyeron en el encuentro.

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«Tengo que defender a mi club», afirmó el entrenador argentino. «Y decir lo que siento. Para cualquiera que juegue al fútbol, estaba claro que esa acción no era tarjeta roja».

En busca de un salvavidas en la Champions League

Fue una tarde para olvidar para De Ligt, cuyo esperado regreso al once inicial en la Premier League se convirtió rápidamente en una pesadilla. Tras una actuación tan desastrosa, Pochettino afronta una decisión dura pero necesaria antes del crucial desplazamiento para enfrentarse al Sporting CP en la Champions League. Sin embargo, ese problema defensivo es solo la punta del iceberg para un entrenador ya inmerso en una crisis que sigue agravándose.

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Con el United a solo un punto del último puesto de la Premier League, la enorme y difícil tarea de reconstrucción que afronta Pochettino resulta ya evidente. El equipo debe recomponerse, y rápido, porque este viaje europeo a Portugal ya no es un partido más: es la búsqueda desesperada de un salvavidas en una temporada que va de mal en peor.