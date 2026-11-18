Compartir Sigue a GOAL en Google

Mauricio Pochettino ha asegurado que la selección masculina de Estados Unidos logrará «grandes cosas» en el futuro tras dirigir su último partido. El técnico argentino agradeció el apoyo de la afición y de los jugadores antes de volar a Inglaterra para hacerse cargo del Manchester United.

Anuncios

Pochettino se despide con una victoria

Pochettino cerró su etapa como seleccionador de Estados Unidos con una cómoda victoria por 2-0 ante Haití el martes por la noche. Dos golazos de Christian Pulisic y Julian Hall sellaron el triunfo por 8-0 en el global de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aunque Estados Unidos fue menos contundente que en la goleada por 6-0 de la ida del sábado , dominó por completo la posesión y presionó con eficacia tras perder el balón. Ese planteamiento táctico es precisamente el que el argentino ha intentado implantar desde su nombramiento en septiembre de 2024. Pochettino partió inmediatamente hacia Inglaterra en un avión privado después del partido. Está previsto que dirija su primer entrenamiento como entrenador del United el miércoles.

«Grandes cosas» esperan a la selección de EE. UU.

Pese a su rápida marcha, Pochettino se va convencido de que la selección de Estados Unidos está en una posición inmejorable para triunfar en el futuro. En su emotiva rueda de prensa posterior al partido, elogió la combinación de juventud y experiencia de la plantilla.

«Estoy seguro de que este grupo de jugadores logrará grandes cosas en el futuro. No tengo ninguna duda», declaró Pochettino, según recoge ESPN. «[Jugadores experimentados] junto a otros más jóvenes, con el talento que está llegando: creo que es una combinación perfecta.

Anuncios Anuncios

«Por cómo están llevando todo ahora, creo que hay que estar orgullosos de todos los jugadores, de toda la plantilla, de todo el grupo de jugadores».

Related Topics

Una emotiva despedida en Cincinnati

El argentino forjó un fuerte vínculo con la afición estadounidense durante su breve etapa. Tras el pitido final, los aficionados del TQL Stadium corearon su nombre y le brindaron una conmovedora despedida.

«La conexión con la afición me emocionó mucho al final», admitió Pochettino. «Estoy muy agradecido y siempre lo estaré por cómo nos han tratado todos en este país.

Anuncios

«Por supuesto, es duro porque es emocionante, porque les tengo mucho cariño a estos chicos y quiero a los jugadores, al cuerpo técnico, a vosotros, los aficionados, y a todos».

¿Qué le espera a la selección de EE. UU.?

Pochettino confirmó que no participará en el proceso de elección de su sucesor. Sin embargo, expresó su plena confianza en la capacidad de la Federación de Fútbol de Estados Unidos para encontrar al candidato adecuado.

Anuncios

El exinternacional estadounidense Steve Cherundolo se hará cargo del equipo en su último partido del año, contra Jamaica el 13 de diciembre. Después, la selección de Estados Unidos se enfrentará a México en las semifinales de la Liga de Naciones en el SoFi Stadium en marzo.