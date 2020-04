Mauricio Pinilla: "No descarto volver a jugar en la U"

El delantero de Coquimbo Unido además aseguró que con el conjunto azul están en una "relación en proceso de sanación".

El delantero de , Mauricio Pinilla, volvió a hablar sobre su paso por Universidad de , club donde se formó. En diálogo con Radio Cooperativa, el ex aseguró que con el conjunto azul están en una "relación en proceso de sanación", por lo que si bien lo ve lejos, no descarta retirarse en el CDA. Todo luego de la polémica salida debido a su fallido traspaso a de Santa Fe a principios de 2018.

“Soy de la ‘U’, mi hijo anda todo el día con la polera de la ‘U’, es una pasión familiar que nunca va a pasar. Pero hay que ser realista, la situación es compleja. Si me preguntan hoy en día, me voy a retirar en Coquimbo, por respeto y todo el apoyo que me han entregado en los duros momentos que pasé”, confesó el ariete.

“A lo mejor me termine retirando en la ‘U’, pero eso no lo sé y no creo que sea así, aunque no lo descarto tampoco. Quizás se da la posibilidad, estoy en buena relación con los dirigentes, con mis ex compañeros, sigo hablando con muchos. Es una relación que está en proceso de sanación”, complementó.

Por otra parte, Pinilla se refirió a una chance de ser convocado en La Roja. “Si me siento física y futbolísticamente bien al momento en que pueda llegar un llamado y siento que puedo ser un aporte, bienvenido sea, y si no a seguir trabajando en el club y disfrutar de lo último de mi carrera”.

En relación a lo último, reconoció sus deseos de alargar su recorrido. "El físico obviamente no te va a responder jugando con 40 o 45 años, pero sí quiero disfrutar de los últimos dos años de carrera que me quedan en Coquimbo. Mi ideal sería terminar mi carrera en la Cuarta Región", comentó.

"La despedida no le he dado muchas vueltas, el año pasado tenía algunas cosas más claras pero ahora me he dado cuenta que no las tengo tanto. Hoy físicamente me siento super bien después del momento complejo que pasé con la U, donde estuve parado y no me veo retirado a corto plazo", añadió.

Finalmente, lamentó las medidas que han tomado algunos clubes en medio de la pandemia a causa del Covid-19. En cuanto a las rebajas salariales, expresó: "Lo encuentro un poco insólito. Con Coquimbo hemos trabajado alineados, el club no nos ha descontado nada y nos dijeron que nos seguirán pagando, sí firmamos las vacaciones, aunque como plantel entendemos que debemos seguir trabajando porque no sabemos cuándo vuelve el fútbol".

"El club ha tenido un comportamiento admirable. Mientras seguimos trabajando como plantel, con una pauta diaria y contacto con el cuerpo técnico y el área psicológica", cerró.