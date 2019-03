Mauricio Isla: "Siempre llevaría a la Selección a Marcelo Díaz y Eduardo Vargas"

El lateral de La Roja manifestó su postura en torno a ambos jugadores que no han sido considerados por el técnico Reinaldo Rueda.

La Selección chilena se sigue armando en San Diego de cara al duelo amistoso de este viernes frente a , en el primero de dos compromisos de la gira nacional por . El combinado nacional ya cuenta con la mayoría de sus citados, aunque la ausencia de Marcelo Díaz y Eduardo Vargas sigue siendo tema al interior del camarín de La Roja.

El volante de Racing no logra convencer a Reinaldo Rueda, mientras que el atacante de Tigres quedó marginado pese a ser reservado en la prenónima. Y, en ese sentido, el lateral derecho Mauricio Isla dejó clara su postura al respecto.

"Para mí no es un tema cerrado, como compañero siempre me gustaría tener a los mejores, que rinden de la mejor manera y los que me han hecho ganar y con quienes he jugado los mejores partidos, pero es una decisión del técnico y uno no puede decir nada", señaló al CDF.

"El técnico plantea su idea y tendrá que decidir por qué no está Marcelo Díaz y por qué no está Eduardo Vargas o por qué no están los que quieren estar; si me preguntas, siempre los llevaría", agregó el futbolista del Fenerbahçe.

En la misma línea, añadió que “Eduardo es un jugador fundamental. Si bien se le critica mucho cuando no hace goles, es un gran goleador y por algo es un goleador histórico. Siempre es importante y ojalá vuelvan Eduardo, porque aparte de ser un gran amigo mío, junto a Marcelo Díaz, son grandes jugadores, pero ahí tiene que decidir el técnico", insistió.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, habló sobre el retorno de Gonzalo Jara. “Lo de Gonzalo es sorprendente. A mí siempre me ha gustado en la Selección y en la forma en que rinde. Tiene más de 100 partidos y que vuelva es bueno, ya que es un jugador experimentado que puede aportar a los compañeros".

Además, el “huaso” confía en que Alexis Sánchez pueda retomar su nivel en el y llegue con un buen presente a la próxima . “No ha sido un año bueno para él y las cosas no se le han dado en su equipo, pero yo confío en su capacidad. Para mí es el jugador más importante del equipo junto con Arturo (Vidal)”, dijo.

Finalmente, habló de los desafíos que siguen para el representativo criollo, especialmente en el certamen de a mediados de año. "Estamos en un proceso muy difícil de recambio, no es fácil, la vara está bien alta y ahora iremos a tratar de jugar bien y plantearnos de igual a igual para tratar de ganarla", cerró.