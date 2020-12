Mauricio Isla mantuvo el suspenso sobre la posible partida de Rueda

El lateral de La Roja, además, puso acento en las similitudes de sus trabajos con Rogerio Ceni y Marcelo Bielsa.

Mauricio Isla, quien debutó en las redes con Flamengo, en la agónica victoria por 4-3 ante el Bahía en el Brasileirao, elogió a su técnico, Rogerio Ceni, y lo comparó con Marcelo Bielsa, su ex DT en La Roja. Además, habló sobre la posible partida de Reinaldo Rueda a la Selección de .

Y es que el vallecaucano surgió como la primera alternativa en la Tricolor después de la salida de Carlos Queiroz, quien dejó el cargo de su representativo luego de las dos vergonzosas derrotas, ante y , en la pasada fecha de las Eliminatorias rumbo a 2022. De hecho, el caleño se encuentra en su país natal a la espera de una reunión con la Federación de los cafeteros.

Al respecto, el lateral chileno indicó: "No he hablado con él sobre si se va a ir de la Selección Chilena o se va ir a Colombia. Es una decisión muy personal. Rueda es un buen entrenador, pero no sé nada. En este momento sólo estoy concentrado en el Flamengo", afirmó en conferencia de prensa.

Por otra parte, elogió a su actual estratega y apuntó a las similitudes de su trabajo con el Loco, su otrora entrenador en el combinado nacional entre 2007 y 2011. "Estoy muy sorprendido (con Rogerio Ceni), trabaja mucho, tiene una conexión con un entrenador que tuve, Marcelo Bielsa. La intensidad, todo me recuerdo mucho a Bielsa", enfatizó.

Finalmente, el ex Fenerbahçe comentó su experiencia en el fútbol brasileño. Vale recordar que el Mengao se encuentra disputando mano a mano el título del certamen doméstico con el líder Sao Paulo (53) y el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli (46), club en el que milita su compatriota Eduardo Vargas. "Hay grandes jugadores y líderes. tiene los mejores laterales del mundo,como Roberto Carlos, Cafú, Marcelo, Dani Alves, Maicon...así que para mí era una obsesión llegar acá, donde se juega un fútbol bonito", cerró. El próximo desafío del Fla, segundo con 48 positivos, será visitando al Fortaleza, 14 colocado del torneo local.