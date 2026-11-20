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Maurice Steijn regresa el domingo al banquillo del ADO Den Haag y lo hace precisamente en Ámsterdam ante el Ajax, donde trabajó entre julio y octubre de 2023. En una entrevista con NU.nl el técnico asegura que habría sabido qué hacer con la plantilla actual del Ajax.

La etapa de Steijn en el Ajax coincidió con una de las temporadas más oscuras de la historia del club de Ámsterdam. Steijn fue fichado por el director deportivo Sven Mislintat, que siguió su propio camino y fue despedido en septiembre de 2023.

Tres años después, el Ajax está en una situación mejor y la plantilla también parece haberse reforzado considerablemente tras los esfuerzos del director deportivo Jordi Cruijff el pasado verano. Preguntado por las diferencias entre ambas plantillas, Steijn utilizó la palabra «envidia» en una entrevista anterior. Ahora matiza un poco sus palabras.

«Quizá “envidia” no era la palabra adecuada», dice Steijn a NU.nl. «Pero ahora en el Ajax trabajan muy bien juntos. Esa es la base del éxito. He tenido esa colaboración en todos mis clubes, pero, por desgracia, no en el Ajax. Es una pena».

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Aun así, Steijn, sonriente, admite cierta envidia. «Si miras la diferencia entre los jugadores que llegaron en mi época y los que ha fichado Cruijff, salta a la vista. ¿Si habría sabido qué hacer con la plantilla actual del Ajax? Sí, sin duda».

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Pese a que su etapa no salió bien, Steijn guarda un grato recuerdo de su paso por la capital. «El Ajax sigue siendo un club especial para mí. Allí siempre me reciben con mucho cariño. Además, todavía conozco a algunos jugadores y a gente que trabaja en el club».

«Son personas con las que he creado una relación. Aunque no deja de ser uno de los partidos que aún nos quedan por jugar esta temporada. Así son las cosas». El ADO ocupa actualmente la decimoséptima posición en la Eredivisie, por lo que la presión es máxima.

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Con todo, el ADO viaja a Ámsterdam con buenas sensaciones, ya que ganó su último partido antes del parón de selecciones. En casa se impuso al Sparta Rotterdam por 3-1.

La distancia con el Sparta, duodécimo clasificado, es de solo tres puntos. Antes del parón invernal, el equipo de Steijn disputará varios partidos cruciales, entre ellos ante el Excelsior (en casa) y el colista Willem II (fuera).