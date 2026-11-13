Maurice Steijn regresa para salvar al ADO Den Haag

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Maurice Steijn es el nuevo entrenador del ADO Den Haag. El técnico de 52 años firmó el viernes un contrato hasta mediados de 2028 con el club en el que ya estuvo como jugador y entrenador.

Steijn jugó en las categorías inferiores y en el primer equipo, y más tarde trabajó como entrenador de la cantera y del primer equipo. Dirigió al ADO en exactamente 100 partidos. Después, el técnico de La Haya entrenó, entre otros, al VVV-Venlo, al Ajax y al Sparta Rotterdam.

Steijn, un técnico experimentado, estaba sin equipo desde su salida del Sparta el pasado verano. Por tanto, podía incorporarse al club, que destituyó recientemente a Robin Peter por los malos resultados.

«Con Maurice incorporamos a un entrenador experimentado que conoce el club como nadie y entiende lo que el ADO Den Haag significa para la ciudad y sus aficionados», afirmó el director de fútbol, Steven Gunn. «En el Sparta ya demostró que puede salvar a un equipo del descenso y hacerlo crecer después».

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«Sabe sacar el máximo partido de sus jugadores y vemos en su forma de trabajar una buena base para lograr juntos nuestro objetivo de permanecer en la Eredivisie», añadió Gunn.

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El ADO informó, además, de que Jay Driessen y Levi Schwiebbe serán los asistentes de Steijn. El nuevo entrenador tendrá que ponerse manos a la obra de inmediato, ya que el 22 de noviembre le espera una visita al Ajax.

El club de La Haya ocupa actualmente el decimoséptimo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie. La semana pasada derrotó 3-1 al Sparta en casa y dejó al colista Willem II a cinco puntos.

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El ADO jugará otros cinco partidos de la Eredivisie antes del parón invernal. El FC Utrecht y el Excelsior visitarán La Haya, mientras que el ADO jugará fuera de casa contra el NEC y el Willem II.