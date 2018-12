Matthijs de Ligt, objetivo del Barcelona: "No pienso en la posibilidad de dejar el Ajax"

"Podemos vencer al Real Madrid mostrando nuestras cualidades a todo el mundo", dijo, además, sobre el cruce de Champions.

Matthijs de Ligt, defensa central del Ajax pretenido por el Barcelona, aseguró que no piensa en la posibilidad de dejar el conjunto holandés.

El codiciado capitán del conjunto rojiblanco fue coronado este lunes como el Golden Boy de 2018, un premio que reconoce al jugador más prometedor entre los Sub-21 de Europa.

Al estar en Turín para recibir el premio que entrega 'Tuttosport', de Ligt fue consultado por el presunto interés de la Juventus. En ese sentido, y en declaraciones para Sky Sport, contestó: "No pienso en el mercado en este momento. Italia es un país maravilloso para jugar al fútbol, pero en este momento estoy totalmente concentrado en el presente. No estoy pensando en la posibilidad de dejar el Ajax, y no estoy pensando en qué liga puedo jugar en el futuro".

En cuanto al sorteo de octavos de final de la Champions League, que empareja al Ajax con el Real Madrid, el central de 19 años señaló: "Será un partido muy difícil contra el mejor equipo del mundo, pero tenemos confianza. Podemos vencer al Real Madrid mostrando nuestras cualidades a todo el mundo".

De Ligt, con contrato hasta 2021, ha sido una revelación desde que hizo su debut con el club juvenil del Ajax en 2016, estableciéndose rápidamente en el corazón de la defensa del club Eredivisie. Tras su primer llamado internacional el año pasado, rápidamente atrajo el interés de algunos de los clubes más grandes de Europa, con el Barça al frente de la fila.