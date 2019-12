Matthijs de Ligt gana el 'Trofeo Kopa' 2019 en la gala del Balón de Oro

En la gala que France Football realiza este lunes por el Balón de Oro, se ha dado ha conocer que Matthijs de Ligt es el ganador del 'Trofeo Kopa' 2019, un galardón que la revista francesa otorga desde el año pasado.

France Football, que se separó de la FIFA después de varios años entregando el Balón de Oro en conjunto, anunció el curso pasado el nacimiento de un nuevo premio llamado 'Trofeo Kopa', con en el que se reconoce al mejor jugador sub-21 de la campaña. Esta vez, el ganador fue el jugador de , de primer semestre en el . El semifinalista de la pasada y finalista de la releva al único que había ganado el trofeo hasta ahora, Kylian Mbappé, precisamente el encargado de darle el premio a De Ligt.

