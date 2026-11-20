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El entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, ha revelado los detalles de sus infructuosos esfuerzos por evitar que Bruno Guimaraes fichara por el Arsenal durante el mercado de verano. El centrocampista brasileño completó en agosto un traspaso al norte de Londres por 75 millones de libras, poniendo fin a cuatro fructíferos años en St James' Park.

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Tres días contrarreloj en España

Cuando Jaissle sustituyó a Eddie Howe el 5 de agosto, el técnico alemán se encontró de inmediato ante una gran crisis durante la concentración de pretemporada del Newcastle en La Manga, en el sur de España.

Jaissle habló con el capitán, de 29 años, en el hotel para intentar que se quedara en el club de Tyneside, pero solo disponía de tres días antes de que Guimaraes volara a Londres el 8 de agosto para incorporarse al equipo campeón de Mikel Arteta .

Jaissle admite que tenía las manos atadas

En la rueda de prensa del jueves previa al reencuentro del sábado, recogida por Chronicle Live, Jaissle admitió que su intervención llegó demasiado tarde. «Solo coincidí con Bruno durante poco tiempo, pero la decisión ya estaba tomada. Hice todo lo posible por convencerle, pero ya había tomado su decisión», afirmó.

Al recordar su encuentro en España, Jaissle añadió: «Contábamos con él como líder la temporada pasada. Solo intenté explicarle el papel que habría tenido con nosotros».

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Aunque le habían avisado de antemano de que el acuerdo estaba cerca, defendió su intento: «La decisión ya estaba tomada, me lo comunicó. Ya tenía esa información de antemano y me habían informado. De todos modos, mi trabajo es hacer todo lo posible y, al menos, puedo mirarme al espejo y decir que lo intenté».

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Las salidas del verano transforman al Newcastle tras las turbulencias del Mundial

La marcha de Guimaraes encabezó una dolorosa renovación del Newcastle durante el verano, a la que se sumaron el fichaje de Sandro Tonali por el Tottenham y el traspaso de Anthony Gordon al Barcelona. Desde entonces, Dan Burn ha asumido la capitanía que Guimaraes ejerció durante sus dos últimas temporadas.

En declaraciones a ESPN, el centrocampista reveló que las turbulencias posteriores al Mundial influyeron en su decisión: «Creo que fui uno de los jugadores más queridos durante mi etapa allí, así que fue una decisión difícil, pero, en el fondo, sentía que necesitaba un nuevo reto. Después de casi cinco años en el Newcastle, creo que me motivan los retos y quería uno nuevo. Pero, para ser completamente sincero, no fue una decisión fácil. Tuve que pensarlo mucho en aquel momento. También fue muy difícil. Justo después del Mundial, que fue una época muy turbulenta, así que me resultó difícil por muchos motivos. Pero, al final, decidí dar el paso. Estoy feliz aquí y también estoy empezando mi camino aquí».

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El campeón pondrá a prueba al Newcastle el sábado por la tarde

Guimaraes regresa a St James' Park el sábado por la tarde con el Arsenal, líder de la clasificación, que ha ganado nueve de sus diez partidos de liga. El Newcastle, duodécimo, afronta una dura prueba, aunque Jaissle confía en que su plantilla mantenga la profesionalidad: «No es el primer partido en el que te enfrentas a un antiguo compañero. Son lo bastante profesionales como para centrarse en lo que hace falta. Después pueden volver a ser amigos», afirmó.

Jaissle confía en que el público local impulse al equipo a dar la sorpresa: «Si te enfrentas al campeón, eso ya es motivación suficiente. Jugamos en casa, delante de nuestra afición; puede ser el jugador número 12. Los aficionados pueden darnos muchísima fuerza y apoyo. Es una gran oportunidad, un gran desafío».