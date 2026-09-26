Matthias Jaissle en Arabia Saudí: ¿cuál es la historia?

El alemán Matthias Jaissle, actual director técnico del Newcastle United, reapareció en Arabia Saudí durante el parón internacional, en una visita sorpresa que devolvió su nombre a la actualidad, sobre todo porque su salida del Al Ahli pocos días antes del inicio de la temporada provocó un amplio estado de enojo entre la afición del club.

Jaissle apareció en la casa de Abdulaziz Al Anqari, exmiembro del comité ejecutivo del Al Ahli, donde se reunió con el exdirigente del club en una visita amistosa. Al Anqari quiso compartir una foto junto al entrenador alemán, con lo que la aparición de Jaissle en el Reino comenzó a suscitar interrogantes entre la afición sobre el motivo de su presencia en Arabia Saudí durante el parón internacional.

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Jaissle había puesto fin a su vínculo con el Al Ahli poco antes del arranque de la nueva temporada, tras pasar a dirigir al Newcastle United, en un movimiento que se produjo pocos días antes del inicio de la campaña, algo que provocó el enojo de un sector de la afición del Al Ahli, que esperaba la continuidad del técnico alemán después del periodo que pasó con el equipo.









Tras su marcha, Jaissle inició una nueva experiencia en la Premier League con el Newcastle, alejándose así del fútbol saudí y comenzando una etapa distinta en su carrera como entrenador, antes de volver a aparecer en el Reino durante el parón actual, pero esta vez lejos de cualquier actividad anunciada relacionada con el fútbol.

En concreto, la aparición del entrenador alemán se produjo en la casa de Abdulaziz Al Anqari, quien anteriormente había trabajado en el Al Ahli, lo que dotó a la visita de un mayor interés entre la afición del club, especialmente por la relación que une a ambas partes desde la etapa de Jaissle en el Al Ahli.

Hasta el momento no existen detalles anunciados que revelen el motivo de la visita de Jaissle a Arabia Saudí ni si está relacionada con algún trabajo o gestiones particulares; tampoco hay indicios anunciados de la existencia de negociaciones o de que la visita esté ligada a algún paso relacionado con el Al Ahli, por lo que el encuentro permanece dentro de su marco amistoso hasta que aparezcan otras informaciones.

Sin embargo, el regreso de Jaissle a Arabia Saudí tras su polémica salida del Al Ahli convierte su aparición en el centro de atención de la afición del club, que aún recuerda la forma y el momento de su marcha, sobre todo porque se produjo poco antes del inicio de la temporada, antes de que el técnico alemán comenzara su nueva experiencia con el Newcastle.

Así, Jaissle no necesitó disputar un partido ni realizar unas declaraciones para que su nombre volviera al escenario saudí, pues una sola foto desde la casa de Abdulaziz Al Anqari bastó para reavivar el debate sobre el entrenador alemán y su etapa en el Al Ahli, y abrir la puerta a los interrogantes sobre la historia de su presencia en el Reino durante el parón internacional.