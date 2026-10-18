Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, salió en defensa de Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern de Múnich y de la selección de Alemania, frente a las críticas que ha recibido recientemente, elogiando sus cualidades como líder y futbolista, y subrayando su importancia para el conjunto bávaro y para el equipo nacional.

Matthäus declaró, en unas palabras a la cadena «Sky Sport - Alemania», con Kimmich presente a pie de campo tras la aplastante victoria del Bayern sobre el Leipzig (6-1) el sábado en la Bundesliga: «Él (Kimmich) es un líder excepcional, y no solo hoy, sino desde hace años».

Y continuó la exestrella del equipo bávaro: «Si eres líder en el Bayern de Múnich, también puedes asumir ese mismo papel con la selección nacional. Todo el mundo lo respeta y lo ve como un ejemplo a seguir».

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Matthäus agregó: «Marca (Kimmich) la diferencia en los momentos decisivos y le da al equipo energía, personalidad y presencia. Además de eso, posee unas cualidades futbolísticas excepcionales. Simplemente no se puede prescindir de un jugador así».

Y añadió: «Espero que esta polémica termine por fin. Es capaz de liderar y dirigir a sus equipos, y además mantiene una relación magnífica con sus compañeros. Tiene todos los ingredientes que lo capacitan para seguir desempeñando ese papel con el Bayern de Múnich y con la selección nacional».

Kimmich respondió al elogio de Matthäus diciendo: «Lo valoro muchísimo, sobre todo cuando viene de ti».



