Matteo Dams se enfrenta a su exequipo, el PSV, en una situación sin salida: esto es lo que ocurre

Dentro de exactamente una semana, Matteo Dams se enfrentará con el Brujas al PSV, su (antiguo) amor, en la Liga de Campeones. Sin embargo, es poco probable que el lateral izquierdo juegue en el Philips Stadion, según informa Het Nieuwsblad. Hasta ahora, Dams, de 22 años, ha disputado exactamente un minuto oficial con el vigente campeón de Bélgica.

Dams llegó a la cantera del PSV a los ocho años y debutó con el primer equipo a los veinte. El defensa belga se proclamó campeón de Países Bajos y disputó seis partidos de la Liga de Campeones en la segunda mitad de 2024, entre ellos ante la Juventus y el Paris Saint-Germain.

Justo cuando Dams estaba a punto de firmar un nuevo contrato con el PSV, el Al-Ahli presentó una oferta extraordinariamente alta, de unos nueve millones de euros. La propuesta económica convenció tanto al PSV como a Dams, que aceptaron.

En Arabia Saudí, Dams ganó, entre otros títulos, la Liga de Campeones de la AFC, pero el límite de jugadores extranjeros impidió que terminara de consolidarse allí. El verano pasado, Dams priorizó lo deportivo y firmó hasta mediados de 2030 con el Brujas.

El Brujas vio en Dams al sustituto de Bjorn Meijer, que dejó Bélgica para emprender una aventura italiana en la Sampdoria. Dams encajaba en el perfil: un jugador joven con potencial, destinado principalmente a ser el suplente de Joaquin Seys, la primera opción, pero al que también se podía recurrir de inmediato.

Por ahora, el entrenador Ivan Leko no termina de confiar en Dams. En los tres primeros partidos de la temporada, Dams ni siquiera entró en la convocatoria de Leko. En la cuarta jornada de la Jupiler Pro League, el técnico le permitió albergar por primera vez la esperanza de debutar en la liga de su país. Sin embargo, Dams se quedó en el banquillo y también fue suplente en los dos encuentros siguientes.

Dams, que tampoco llegó a jugar en la Liga de Campeones ni en la Copa de Bélgica, debutó por fin en la Pro League el pasado fin de semana. Seys tuvo que abandonar el campo ante el Sint Truidense VV a falta de un minuto por una molestia, lo que dio paso a los primeros minutos de Dams con la camiseta azul y negra del Brujas.

«En el club se comenta que Dams necesitaba tiempo para ponerse al día», explica Het Nieuwsblad sobre su falta de minutos. «En Arabia Saudí, el nivel de exigencia en el juego físico y la intensidad era bajo. En este Brujas, esos son precisamente pilares fundamentales. Pero el cuerpo técnico y la directiva están satisfechos con Dams: se ha curtido, está bien arropado y tiene una mentalidad fuerte».

«Tampoco es fácil ganarse un puesto cuando Seys está por delante de ti en la jerarquía. Por eso, los responsables del club son realistas y pacientes. Pero, si tuviera que aventurar una respuesta, diría que probablemente el propio Dams esperaba haber jugado más». En cualquier caso, la posibilidad de que tenga minutos contra el PSV parece remota. «Es muy probable que el próximo miércoles viaje a su antiguo club, aunque más como alguien que conoce bien el lugar que como candidato a jugar».