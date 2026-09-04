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Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Siep Engelen

Traducido por

Mats Wieffer sufre una lesión de una manera insólita: «Uno de los casos más extraños que he visto nunca»

Brighton
M. Wieffer
Fabian Hürzeler

Mats Wieffer no estará disponible provisionalmente en el Brighton & Hove Albion, según anunció este viernes su entrenador Fabian Hürzeler durante una rueda de prensa. El neerlandés se lesionó de una «manera extraña», según concluyen los medios ingleses tras las palabras del técnico. 

Durante el duelo del pasado domingo contra el Chelsea (derrota por 4-3) llegaron los problemas para Wieffer. El internacional neerlandés en 15 ocasiones tuvo que abandonar el partido a los 80 minutos y fue sustituido por Costinha. Hürzeler ha dado ahora explicaciones al respecto. 

«Mats recibió el balón en la cara y, por eso, durante un instante no tuvo el control de su cuerpo. Se pareció un poco a un golpe en el boxeo», explicó el técnico alemán. «Sus piernas quedaron en una posición extraña. Por eso sufrió esta lesión». 

«Por suerte no es grave. Se llevó la mano a la cabeza, se levantó y luego se tocó la rodilla. Así me lo explicaron los jugadores. Fue simplemente una lesión extraña y desafortunada. Uno de los casos más raros que he visto en mi vida». 

Así pues, Wieffer estará de baja durante un tiempo. «Creemos que, en cualquier caso, perderemos a Mats al menos hasta el próximo parón internacional. Esto es realmente muy desafortunado», señaló Hürzeler.

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Eso significa que Wieffer tampoco estará en los primeros partidos de la selección neerlandesa con Xavi. Una baja sensible, ya que todavía formó parte de la convocatoria para el Mundial el pasado verano y presumiblemente habría querido mostrarse de inmediato ante el nuevo seleccionador. 

Wieffer también se perderá los partidos del Brighton contra Leeds United, Coventry City, Manchester United y Arsenal. Presumiblemente volverá a la convocatoria tras el parón internacional, el 10 de octubre contra el Sunderland.

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