Dick Lukkien recibe de repente una bronca de uno de sus propios jugadores: «Entonces piensas: ¡vete a la mierda!»

Mats Seuntjens atraviesa un mal momento como suplente del FC Groningen. En una entrevista con RTV Noord, el delantero de 33 años admite que le cuesta aceptar su escaso tiempo de juego.

El extremo derecho, de 33 años, solo ha jugado 30 minutos desde su lesión el pasado invierno, y esperaba más. Al preguntarle por su escasa presencia, responde: «Esa pregunta hay que hacérsela al entrenador, no a mí».

«La recuperación iba bien, pero para sentirme libre en el campo aún necesito tiempo. Al final, son decisiones del entrenador», añade. Su papel de suplente le pesa.

«Te corroe por dentro, sobre todo los días de partido. Es molesto, no es agradable», admite Seuntjens, que duda un instante al buscar las palabras. «Sí, ¿cómo decirlo? Como… No. En realidad, sí puedo…»

«Cuando pasa el minuto 80 o 85 y sigues en el banquillo, piensas: vete a la mierda», le espeta al entrenador Dick Lukkien. «Ahora (contra el Go Ahead Eagles) me llamó en el 71, y entonces te pones más enérgico en la banda».

Llegó en 2025 como agente libre y, tras 29 partidos en la Eredivisie con 3 goles y 2 asistencias, su contrato vence el próximo verano sin que haya certezas sobre su futuro.

«Todavía no he recibido noticias del club. Hablamos, pero sobre la temporada actual», afirma Seuntjens. «Algunos compañeros necesitaban una respuesta antes del 1 de abril; yo la tendré antes del 1 de junio. Dejadme terminar la temporada y luego ya veremos».