Matri salió en defensa de Arturo Vidal tras polémica con Chiellini

El exdelantero, quien coincidió con el chileno en la Juventus, consideró que no fue acertada la revelación del líder de la Vecchia Signora.

La autobiografía de Giorgio Chiellini dejó grandes revelaciones, siendo Arturo Vidal el principal damnificado. “El futbolista no es un diablo ni un santo. La distinción que debe hacerse es entre verdaderos y falsos. Alguien como Vidal a veces salía y bebía más de lo necesario. Todos lo saben, se podría decir que el alcohol era un poco su punto débil”, expuso el capitán y líder de la sobre el volante del .

Después de esto, el exmediocampista del conjunto de Turín expresó su molestia: "En todos lados hay códigos", en respuesta a su excompañero en la Vecchia Signora. Pero ahora, fue el turno de Alessandro Matri, quien salió en defensa del formado en .

"Personalmente yo no hablo de cosas relativas al vestuario, ni siquiera cuando preguntan mis amigos", advirtió el exdelantero que compartió tres temporadas con el nacido en San Joaquín en el cuadro que hoy dirige Maurizio Sarri.

Finalmente, el ex ariete de la e internacional en 7 ocasiones por entre 2011 y 2015, añadió: "Algunos extractos (del libro) me han sorprendido, pero entiendo que cuando se escribe un libro también se deben contar cosas nuevas. Pero no quiero entrar en detalles sobre la polémica que se ha generado", cerró.