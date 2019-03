Matosas, tras la derrota de Costa Rica: "Es una experiencia que nos va a enriquecer"

El entrenador del seleccionado tico remarcó que el encuentro ante Guatemala, más allá de la caída, sirve para conocerlo de cara a las Eliminatorias.

se vio superada en su visita a Guatemala, en la derrota por 1-0 ante el seleccionado local, y el entrenador Gustavo Matosas intentó rescatar lo positivo más allá del resultado.

“En líneas generales por un partido no pudo crucificar a algunos jugadores, hay que darles minutos y experiencias y seguir con lo que estamos trabajando. A veces lo difícil es generar las opciones de gol, pero hoy el equipo las generó, pero no anotó”, declaró el técnico uruguayo a los medios de comunicación.

"Nuestro equipo tuvo algunas cosas muy buenas, que hemos estado trabajando; quizás en ruptura de línea del rival y pases más profundos nos costó un poco, por el planteamiento de Guatemala", agregó.

“Es una experiencia que nos va a enriquecer porque hay que seguir trabajado, hay cosas que me dejan satisfecho. Me ocupa que podamos en el futuro las que generamos, me voy con un análisis muy bueno para lo que se viene”, insistió el charrúa.

El seleccionado tico volverá a jugar este martes 26 frente a , en San José. “Me viene bien en ese aspecto, conocer a los rivales de la zona, y utilizar algunas otras armas para cuando los enfrentemos en eliminatoria”, concluyó.