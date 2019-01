Matosas presenció el arranque de la 2ª fecha y destacó a San Carlos

El DT de la Selección costarricense se mostró interesado en varios futbolistas de los Toros del Norte, que igualaron sin goles ante Guadalupe.

Gustavo Matosas, flamante entrenador de la Selección de Costa Rica, presenció el inicio de la segunda fecha del Clausura 2019, que terminó en igualdad sin goles entre San Carlos y Guadalupe.

Precisamente, sobre el equipo semifinalista en el Apertura 2018 y que ya había empatado en su debut con Herediano, el técnico uruguayo lo destacó por algunos futbolistas puntuales que le interesaron.

"Da gusto ver a un equipo como San Carlos, con mucho orden y mucha organización, con cosas a futuro que quieren hacer que me parecen excelentes. Tienen una muy linda infraestructura y los felicito por que veo cosas muy buenas y eso habla bien de la labor que están haciendo", manifestó el entrenador del seleccionado tico a CSD.

También, Matosas se refirió a uno de los destacados: Álvaro Saborío. "Álvaro es un gran jugador, un hombre de mucha experiencia que le ha hecho mucho bien al fútbol pero siempre hay muchos jugadores y mi trabajo es verlos a todos. De San Carlos me llaman la atención varios jugadores pero no me gusta manosear nombres. No quiero perderme la oportunidad de verlos en sus puestos y escoger a los mejores y que puedan aportar a la Selección", sentenció.

En el marco del Clausura, San Carlos cosecha un par de puntos en dos presentaciones, mientras que Guadalupe pudo sumar su primera unidad tras la dura derrota 4-1 como local en su estreno el pasado fin de semana.