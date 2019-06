Matosas, molesto por el abondono de Jimmy Marín en Costa Rica

"Quizás le hubiera recomendado que fuera a hacer las pruebas y volviera. Siempre hay una solución”, declaró el uruguayo. Marín ya está en Israel.

No cayó bien la decisión de Jimmy Marín de abandonar la concentración de para firmar su contrato en Israel, para ser nuevo jugador de Hapoel Be'er Sheva. La Sele ahora no podrá hacer modificaciones al plantel de la , a excepción que sea por una grave lesión, y afrontará el torneo con 22 fubolistas.

“Me hubiera encantado que me llamara y nos tomáramos un café. Quizás le hubiera recomendado que fuera a hacer las pruebas y volviera. Siempre hay una solución”, dijo el entrenador Gustavo Matosas en conferencia de prensa.

“Él me mandó un mensaje informándome lo que iba a hacer. No me pareció ni contestar el mensaje”, agregó el uruguayo. Y luego, consideró que a Marín “lo considero un excelente tipo y muy buen jugador. A veces los que están a tu lado te deberían aconsejar y no ser tan radical”.

A su vez, Rodolfo Villalobos, presidente de la FEDEFÚTBOL, acompañó a Matosas y declaró: "El hecho de ir con 22 y no con 23, vamos en desventaja y eso golpea el grupo. Yo creo que se pudo haber manejado de otra forma… Él no pidió permiso. Se le ofreció ir a hacer las pruebas y volver”.