Matosas dio a conocer la lista preliminar para la Copa Oro

Gustavo Matosas, entrenador de la Selección de , dio a conocer este lunes la lista preliminar de 40 futbolistas para la de la Concacaf, que comenzará en menos de un mes.

La nómina está compuesta por cinco arqueros, doce defensores, trece mediocampistas y ocho delanteros. Álvaro Saborío, Deyver Vega, Dylan Flores y Marvin Ángulo están incluidos y podrían regresar a la Tricolor, mientras que jugadores como Ryan Bolaños, Roberto Córdoba, Christian Martínez, Francisco Rodríguez y Luis Díaz vestirían por primera vez la camiseta del equipo nacional.

“Esta es una lista preliminar que solicita Concacaf antes de dar la oficial de los 23 jugadores. Solo de esta lista se podrán escoger los que estarán en el certamen, así como si se tiene que hacer un cambio ante alguna eventualidad. El torneo ya está cerca y tanto en la parte deportiva como en la organizacional esperamos que todo salga de la mejor manera y hacer un buen papel”, declaró Diego Brenes, director de selecciones nacionales.

Gustavo Matosas comunicaría la lista definitiva en el transcurso de esta semana, ya que los mismos jugadores tendrán que enfrentar a Perú en Lima el 5 de junio en un amistoso previo a la Copa Oro.

