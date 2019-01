Matías Suárez será refuerzo de River: "A Gallardo no podía decirle que no"

Finalmente, el Pirata y el Millonario llegaron a un acuerdo y el delantero de 30 años firmará su contrato en las próximas horas.

Solo restaban detalles para que River abroche su segundo refuerzo en este receso de verano y esos detalles se solucionaron: tras realizarse la revisión médica, Matías Suárez se sumará al plantel que conduce Marcelo Gallardo.

Si bien el lunes había sido determinante en la negociación, con la decisión de Diego Osella de desafectar al delantero y capitán de Belgrano de los convocados para el clásico amistoso ante Talleres, para que pueda completar la operación, horas más tarde llegaron las complicaciones porque en Córdoba no aceptaban el plan de pago de los casi 3 millones de dólares, además de solicitar los avales para asegurarse el dinero.

El artículo sigue a continuación

Finalmente, el Millo aceleró los tiempos y le abonará a lo largo de este año la cifra pautada por el jugador, quien este jueves se hará la revisión médica, para luego firmar el vínculo con la institución hasta mediados de 2022.

Luego de bajarse del avión que lo llevó de Córdoba a Buenos Aires, el futbolista de 30 años se refirió a este nuevo reto que se le presenta. "Llego con mucha humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar. River es un equipo tan grande, es lo mejor de América. Que te llame Gallardo es muy importante para un jugador. A mí me ilusionó mucho, no le podía decir que no", manifestó.