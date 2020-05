Matías Pisano podría salir de América y llegar a U. Católica

El argentino tiene en duda su futuro en 'La Mecha' pues su contrato está próximo a vencerse y tiene equipos interesados en su pase.

La incertidumbre que aún ronda el reinicio del campeonato colombiano pone en duda la continuidad de varios jugadores, que terminan contrato a mitad de año, en el equipo Escarlata. Entre ellos está el volante argentino Matías Pisano, quien además de no tener resuelta su renovación contractual, también es del interés de varios equipos en Sudamérica, siendo la de el más adelantado en las gestiones.

Así lo dio a conocer el propio Pisano en diálogo con Pauta de Juego de Chile: "La verdad que la Católica es uno de los equipos importantes de Chile, me han contactado pero nada, hay que esperar".

A pesar del fuerte interés 'Cruzado', el argentino aún sabe que tiene pendiente su relación con el rojo caleño: "Todavía en junio se me termina el contrato acá en América y veremos lo que pasa, si sigo acá o tendré que ir para otro lado. La verdad por ahora hasta junio pienso en el América".

Más equipos

Es conocido por voz de Tulio Gómez, máximo accionista del América, que la situación económica del club a raíz del parate de la liga no es la mejor y que se le está haciendo difícil pagar los salarios. Esta sería una razón para que Pisano se deje seducir de los chilenos, a quienes conoce bien por su reciente enfrentamiento en la : "Me gustó como juega. Hoy, el club tiene un gran presente en el torneo chileno, aunque en la Libertadores no se le están dando los resultados. Se nota que es un equipo competitivo y que quiere jugar. Conozco a Ariel Holan desde que lo vi dirigir en Independiente. Siempre intenta jugar de abajo y no tirando pelotazos".

"Además, tengo un gran amigo como Matías Zaldivia. Estuve con él en todas las inferiores y me ha dado buenas referencias. Me han contado cosas positivas de la liga, que son competitivos, ordenados y que pagan en términos. Chile es un lindo país para vivir. Esas referencias uno las toma y si sale alguna propuesta se toma por el lado bueno", puntualizó.