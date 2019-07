Matías Garrido: "Soy consciente del trabajo que me toca hacer"

El argentino se sumó a la pretemporada de Olimpia y habló del rol que tendrá en el equipo de Pedro Troglio.

Matías Garrido será el número diez de Olimpia en el Torneo Apertura 2019. El volante argentino de 33 años ya entrena en la pretemporada a las órdenes de Pedro Troglio y sabe el rol que tendrá que cumplir en el equipo.

"Soy consciente del trabajo que me toca hacer. Uno viene a aportar lo que sabe y no me gusta mirar para atrás. Vamos a trabajar para que la gente crea de nuevo en este equipo. Trataré de ser un nexo con los delanteros y darle juego al equipo, ocupar la posición táctica que el profesor necesite", declaró el sudamericano.

Sobre su icorporación a la pretemporada, comentó: "Llegué justo a mitad de semana y pude hacer gran parte del trabajo físico. Hay muy buen pie en el grupo y se está formando un buen equipo. Cuando se integren los demás vamos a ser un equipo muy duro".

Garrido se mostró conforme con el número que tendrá en el dorsal. "Me gusta el número diez, pero más allá de un número, uno tiene que hacerlo con trabajo y esfuerzo. El compromiso con el equipo tiene que estar. Sabemos que venimos a un club grande que necesita ganar cosas y estamos trabajando para eso. Durante el proceso vamos a estar en óptimas condiciones", afirmó.

Por últmo, elogió al Estadio Nacional. "Es un estadio muy lindo e impactante. Seguramente se va a ver mucho mejor lleno. Será bonito que la gente esté alentando", cerró.