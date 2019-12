¡Matías Fernández vuelve a Macul! Mario Salas aprobó su retorno a Colo Colo

El volante ya cuenta con el visto bueno del DT para integrar el plantel 2020. En los próximos días recibiría una propuesta económica de la dirigencia.

Al parecer el sueño de los hinchas de por volver a ver a Matías Fernández luciendo la camiseta del Cacique está cerca de concretarse.

Esto luego que el técnico Mario Salas aprobara su fichaje para la temporada 2020. Y es que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había indicado que la palabra del Comandante era clave para comenzar la negociación con el mediocampista que jugó el último curso en Junior de Barranquilla, dejando un balance de 11 partidos en Liga (452 minutos), 17 en total, con solo una conquista, siendo cuestionado por su entrenador, Julio Comesaña.

Así lo afirmó el diario El Mercurio, aseverando que el próximo paso es hacerle llegar una propuesta económica al otrora mejor jugador de América. "En los próximos días le haremos llegar una propuesta económica a Matías para empezar a negociar. Sabemos la voluntad que tiene por defender nuevamente a Colo Colo. Sabemos, también, que hará esfuerzos económicos por volver, aunque tenemos claro que no se va a regalar", dijo una fuente desde el Estadio Monumental.

El artículo sigue a continuación

Según la misma publicación, la idea del ex exigiría un contrato por dos años tras lo cual se retiraría de la actividad profesional. "Si todo sale bien, debería presentarse el 20 de diciembre en el Monumental, lo que implica que debe adelantar su viaje desde ", añadieron desde Macul.

De concretarse, Fernández volverá a Colo Colo luego de 13 años, en los cuales defendió las camisetas de , Sporting Lisboa, Fiorentina, , y el mencionado conjunto colombiano.

Además, podría ser la oportunidad de reeditar la exitosa dupla Fernández-Valdivia de 2006. Eso sí, el futuro del Mago sigue siendo incierto. De hecho, el ex Al-Wahda aseguró que aún no existen negociaciones desde la concesionaria. En cualquier caso, Valdivia sigue estando en los planes del Cacique. "El tema lo está viendo Marcelo Espina. Nosotros no sabemos mucho más de lo conversado en la última comisión y ahora todo depende de Marcelo", indicó Daniel Morón, director de ByN.