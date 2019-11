"Matías Fernández tiene prohibido tocar el balón en Junior"

En Colombia aseguran que el volante chileno tiene restringido hacer trabajos para evitar una nueva lesión en este tramo final del 2019.

Matías Fernández vive una de las peores temporadas de su carrera. Hace unos días surgió el rumor que la dirigencia del buscaría desprenderse del chileno de cara a la temporada 2020 (año en que el club jugará la ), debido a su escasa continuidad en la presente campaña (totaliza 15 partidos, ocho de ellos como titular). Esto tras una seguidilla de lesiones.

El ex jugador de , , , entre otros equipos, arribó a comienzos de año como el fichaje estrella al ‘Tiburón’, pero no pudo consolidarse. De hecho, la última vez que sumó minutos por el elenco cafetalero fue el pasado 3 de octubre, ante , pero sufrió un esguince de tobillo.

Y pese a que ya dejó atrás sus problemas físicos, el cuerpo técnico -liderado por Julio Comesaña- no lo quiere arriesgar con la idea de evitar una nueva lesión antes que termine su contrato a fin de año. Así lo aseguró Caracol Radio. Pero el periodista Juan Salvador, del mismo medio, fue más allá y reveló que incluso el volante nacional tiene "prohibido tocar el balón".

Para los que preguntan por Matías Fernández, tiene prohibido tocar balón en el entrenamiento por miedo a que se lesione y toque esperar a que se recupere asumiéndolo. No juega más acá. — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) November 25, 2019

Cabe recordar quese refirió al irregular presente del valor nacional en suelo colombiano. “La ilusión que teníamos cuando lo llevamos nació porque conocíamos su carrera deportiva, pero lastimosamente por las lesiones no ha podido jugar”, indicó el ‘Pibe’. El ex campeón con Junior agregó que “uno no puede criticarlo si él no juega, y si está lesionado no puede jugar. Habría que esperarlo, pero qué vamos a hacer. En no esperamos a nadie, así es”, cerró en diálogo con La Cuarta.