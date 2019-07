Matías Fernández alarga su pesadilla en Junior: otra vez lesionado

El mediocampista creativo, que vio frustrado su regreso a Colo Colo, quedó descartado del cruce con Patriotas.

Junior se prepara para el segundo juego del semestre por la Liga Águila, ante Patriotas, -tras su victoria sobre Tolima- y lo hará sin Matías Fernández (33), bien en los entrenamientos y que finalmente se quedó en el plantel pero se lesionó a mitad de semana.

"Hoy anda con una fatiga muscular y no va a viajar a Tunja. Esto es para que después no digan que Comesaña no lleva a Matías Fernández y ahí empieza el drama", informó el entrenador Julio Comesaña.

El uruguayo de 71 años agregó que espera la recuperación del campeón de América: "Nosotros no jugamos con un '10', jugamos siempre con volantes mixtos y mal no nos ha ido. Pero Matías Fernández es un caso especial y si él tiene un contrato, hay que respetarlo. No se le va a pagar un contrato y no utilizarlo. Se queda acá y ojalá vuelva a su nivel".

Freddy Hinestroza y James Sánchez serán los volantes más creativos del Tiburón en el departamento de Boyacá. Fernández entró por Cariaco González ante Tolima, en el minuto 83. La pesadilla se alarga una semana más, y su regreso a las canchas podría ser el 28, vs. el DIM en condición de visitante.