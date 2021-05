Mateu Lahoz y Guardiola, una historia de desencuentros antes de la final de Champions League 2021

El valenciano expulsó a Guardiola en la eliminatoria contra el Liverpool en 2018.

España estará representada en la final de la UEFA Champions League 2021 . En el césped y en los banquillos. En el Chelsea, su capitán, César Azpilicueta y Marcos Alonso intentarán ponerle acento ibérico a la 'orejona'. Enfrente, en el City, Rodri, Ferrán Torres y Eric García además de Pep Guardiola son los españoles que quieren levantar el máximo torneo continental. Y sobre el verde, el silbato tendrá acento español, porque será el valenciano Mateu Lahoz el encargado de dirigir el encuentro, por lo que en uno de las historias parelelas de esta final será el cara a cara de Guardiola y Mateu, dos 'enemigos' íntimos.

Los números del City con Mateu Lahoz no son malos, ya Mateu Lahoz ha dirigido 4 partidos del Manchester City en su carrera, todos ellos en la UEFA Champions League con un balance de tres victoria para los citizens y sólo una derrota.

No obstante, el valenciano ha protagonizado más de una polémica con Guardiola en estos partidos. La primera, en la ida de los octavos de final de 2017 ante el Mónaco, cuando no señaló un posible penalti al Kun Agüero. Era el Mónaco en el que descocaba Mbappé y que a la postre eliminaría al City. Guardiola se quejó en aquel partido que ese penalti podría haber supuesto el 2-1 para su equipo y después se pasó al 1-2.

En la vuelta de los cuartos de 2018 ocurrió el episodio más sonado. Fue en un City 1-2 Liverpool en el que el catalán acabó expulsado. “No le he insultado. Únicamente le he dicho que era gol legal. Leroy recibe el balón rebotado de Milner y no era fuera de juego. Lo conocía de España, así que podía imaginar una cosa así. Conozco a Mateu de España, le gusta ser diferente. Recuerdo lo que pasó el año pasado. Íbamos 1-1 en casa frente al Mónaco cuando hubo un claro penalti a Agüero y una tarjeta roja que un árbitro español no pitó. Pasamos de un posible 2-1 al 1-2. Ese tipo de situaciones son muy importantes”, dijo en su momento el técnico. La UEFA expedientó a Guardiola con dos partidos de sanción y Mateu Lahoz no había vuelto a pitar al City hasta ahora.

"No me puede importar menos"

En la previa de esta final, Guardiola fue cuestionado si ha vuelto a hablar con Mateu Lahoz desde el incidente en el partido contra el Liverpool. El técnico citizen ha dejado que "no" y que no le pueden "importar menos" este tipo de cosas.

Uno de los antagonistas que ha tenido Guardiola en su carrera en los banquillos es José Mourinho, que al contrario que el extécnico del Barcelona, en su época dirigiendo al Madrid y con la rivalidad entre los dos equipos en su punto más álgido se dedicó a ensalzar a Mateu Lahoz. "Mateu Lahoz es un árbitro fantástico porque no le gustan los artistas de la piscina", llegó a decir. "Este árbitro es muy bueno, tiene una filosofía que me gusta mucho".