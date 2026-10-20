Mateu Lahoz: el gol de Mbappé ante el Sevilla llegó tras una falta clara

Continúa la polémica en torno al partido entre el Real Madrid y el Sevilla, tras la aparición de nuevas imágenes que muestran que Ure, jugador del conjunto andaluz, sufrió una obstrucción de Ibrahima Konaté, defensa del conjunto merengue, al inicio de la jugada que terminó con el tercer gol de Kylian Mbappé para el conjunto merengue.

Según el diario español «As», los ecos de la polémica arbitral vivida en el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Sevilla no se han calmado, pese a que han transcurrido casi 48 horas desde el final del partido. Y mientras el conjunto merengue empezaba a centrarse en el duelo ante el Leipzig, previsto para hoy miércoles en la Liga de Campeones de Europa, aparecieron nuevas imágenes de algunas de las jugadas más polémicas del encuentro del pasado domingo.

Una de las jugadas más destacadas que el Sevilla cuestionó tras el final del partido fue la posible falta de Konaté sobre Ure al inicio de la jugada que terminó con el tercer gol de Mbappé para el Real Madrid, poniendo el 3-0 en el marcador.

Durante la retransmisión en directo del partido, la jugada se mostró desde un ángulo de cámara cenital, que no permitió apreciar con claridad el contacto entre los jugadores.

Pero una nueva cámara de la cadena «Movistar Plus» mostró los detalles de la acción de forma más clara, ya que se veía a Konaté frenando el arranque del delantero del Sevilla mediante un agarrón, lo que provocó su caída al suelo.

No obstante, el árbitro del partido consideró que el contacto no suponía falta, y tampoco intervino la tecnología del videoarbitraje para corregir la decisión tomada sobre el terreno de juego.

En el vídeo emitido por la cadena «Movistar Plus», apareció el exárbitro español Mateu Lahoz analizando la jugada y afirmando: «Desde nuestro ángulo de cámara, queda claro que le frenó el arranque, y aquí se podría haber señalado una falta clara. La jugada no era en ningún caso merecedora de tarjeta roja, pero al final es una acción que terminó en gol, y por eso podría haberse sometido a revisión».



