Materazzi: «¿El cabezazo de Zidane? La muerte de Jesùs de Miguel me hizo dar gracias a Dios. ¿Y si me hubiera pasado a mí?»

A continuación, los pasajes más interesantes de la entrevista.
Zinedine Zidane, hace unos días: «No estoy orgulloso del cabezazo que le di a Materazzi, pero no tengo remordimientos».
Si se invirtieran los papeles, ¿diría usted hoy lo mismo?
«Hoy diría lo que habría dicho aquella noche de hace veinte años, o al día siguiente: “Me equivoqué, pero me provocaron: juzguen ustedes cómo ocurrió, yo pido disculpas”. Él habría quedado como un señor y Materazzi como el “idiota de siempre”, el que lo había provocado a su manera. Habría salido mejor parado, pero cada uno piensa a su manera. Seguro que el asunto habría terminado ahí».
En cambio, todavía se habla de ello.
«Y se podría haber evitado, porque no fui ni el primero ni el último en sujetar a un rival para impedir que marcara. Es más, si como entrenador tuviera un defensa que, con astucia, impidiera saltar al rival que tiene delante, le estrecharía la mano».
Parece que Zidane todavía carga con ese peso.
«Bueno, no lo creo: se vuelve a hablar del tema porque se juega el Italia-Francia, pero, con la carrera que ha tenido como entrenador, creo que lo ha dejado atrás».
Pero, al volver a ver aquella escena, parece que le incomoda más a Zidane que a Materazzi, ¿no?
«Bueno, no tanto: la muerte de Jesùs de Miguel me hizo dar gracias a Dios por que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una acción de juego: ¿y si me hubiera pasado a mí?».
En veinte años nunca habéis aclarado lo ocurrido entre vosotros: eso es noticia.
«La ocasión se presentó, como se sabe. Noviembre de 2010, hotel Meliá de Milán, víspera del Milan-Real Madrid: salgo del hotel después de saludar a Mourinho y él está aparcando el coche en la parte de atrás. Cuando me ve, duda un poco, incluso se gira para volver atrás, pero yo me acerco a él y le estrecho la mano: “Me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve”. Él me responde: “No te preocupes: son cosas que pasan, cosas del pasado”. Lástima que después negara todo y dijera que pensaba que yo era un aficionado».
Pero ¿por qué Zidane sigue rechazando la idea de hacer las paces «oficialmente»?
«Yo nunca he tenido ningún problema en hacerlo. Probablemente fue una salida de escena demasiado sonada como para dar marcha atrás. Aunque “sonada” no es la palabra adecuada: no era mi primera provocación, pero tampoco era su primer cabezazo. Y eso siempre se ha señalado demasiado poco».