Matar dos pájaros de un tiro: la salida de Torres le da al Barcelona un doble beneficio

El Barcelona logró importantes beneficios económicos con el traspaso de su delantero Ferran Torres al Paris Saint-Germain, relacionados con la liberación de un amplio espacio en su masa salarial, lo que le otorga un margen adicional de maniobra durante los últimos días del mercado de fichajes.

Según el diario español La Vanguardia: "El club catalán anunció el traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain a cambio de 48,8 millones de euros, además de la liberación de cerca de 20 millones de euros de espacio salarial destinado a inscribir nuevos jugadores".

El delantero español, de 26 años, firmó un contrato con el club francés hasta 2031 y vestirá el dorsal número 9.

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El traspaso concede al Barcelona un doble impulso económico, ya que el club obtiene el rédito de la venta y, al mismo tiempo, se libera de los compromisos vinculados al contrato de un jugador al que le quedaba solo un año, lo que amenazaba con su marcha gratis en el verano de 2027.

El Barcelona había fichado a Torres procedente del Manchester City en diciembre de 2021 a cambio de 55 millones de euros fijos, además de 10 millones de euros en variables. El club no llegó a pagar el importe de las variables, que estaban ligadas a la consecución de objetivos difíciles, entre ellos ganar la Liga de Campeones o que el jugador se hiciera con el Balón de Oro.

Según la misma fuente, el Valencia, primer club en la carrera de Torres, recibirá cerca de un millón de euros del traspaso, al ser beneficiario de un porcentaje vinculado a los derechos de formación.

Torres marcó 21 goles con el Barcelona la temporada pasada, mientras que el total de sus tantos con el conjunto catalán ascendió a 65 goles en 207 partidos. A lo largo de cinco temporadas, conquistó con el club tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

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