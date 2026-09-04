Mastantuono: estoy triste por Messi y un consejo de Mourinho está detrás de mi salida del Real Madrid

El internacional argentino Franco Mastantuono, jugador de la Fiorentina cedido por el Real Madrid, aseguró que su fichaje por la Viola representa el paso ideal para desarrollar su carrera futbolística.

El internacional argentino había generado un gran revuelo cuando el Real Madrid invirtió 45 millones de euros para contratarlo del River Plate en 2025, pero debido a la falta de oportunidades para participar con regularidad con el equipo, se decidió enviarlo cedido.

Varios clubes mostraron su interés en aprovechar los servicios del joven jugador, pero él eligió firmar con la Fiorentina.

Mastantuono dijo, en declaraciones al diario italiano La Gazzetta dello Sport: "Pensé en la Serie A, una liga competitiva que siempre me atrajo, además de la importancia del club y la larga historia de jugadores argentinos que escribieron la historia aquí".

Y añadió el jugador argentino: "Todos los que me hablaron de la ciudad de Florencia la elogiaron, y con mucha intensidad además".

A diferencia de algunos clubes que presentaron ofertas para ficharlo, la Fiorentina no participa en las competiciones europeas durante esta temporada.

Mastantuono explicó: "No es el momento adecuado para hablar de Europa. Este es un equipo fuerte y contamos con la experiencia por la presencia de jugadores como David de Gea, además del entusiasmo y las ganas. Sin embargo, hay muchos jugadores nuevos y hace falta tiempo para encontrar el equilibrio adecuado".

Continuó el joven jugador: "Elegí la Fiorentina también por el entrenador, pues en cuanto me llamó Fabio Grosso, entendí que su proyecto era ideal para mí".

La operación también tuvo un impulso del actual entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que conoce bien la Serie A.

Mastantuono prosiguió: "Es un gran entrenador y posee una energía enorme. Todavía no había elegido Florencia cuando hablamos, pero él me dio el consejo, y se acordó con él y con el Real Madrid que salir cedido para jugar con regularidad era la mejor opción".

Y continuó el jugador argentino: "La participación europea no fue decisiva en mi decisión, sino que di prioridad a las aspiraciones y las oportunidades. La Fiorentina se centra en la juventud y la calidad, y por eso es el mejor lugar para expresar mi estilo de fútbol".

Mastantuono concluyó: "Lionel Messi es el mejor, y tuve el honor de jugar a su lado, pero también es triste que se haya retirado de la selección. Admiro a Ángel Di María y a Paulo Dybala, sobre todo porque Dybala juega en mi misma posición, pero es absurdo compararse con jugadores que han logrado trayectorias excepcionales".



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