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Kevin De Bruyne recibió una bienvenida de héroe en su emotivo regreso al Etihad Stadium, donde el Nápoles empató 2-2 con el Manchester City en la Champions League. Tras el partido, Massimiliano Allegri, técnico del Nápoles, calificó al centrocampista de «extraordinario» y se pronunció sobre los crecientes rumores que le vinculan con un traspaso al PSV Eindhoven en enero.

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El emotivo regreso al Etihad acaba en un entretenido empate

De Bruyne regresó con emoción al Etihad Stadium en un partido en el que el Nápoles logró un empate 2-2 ante el Manchester City en la fase liga de la Champions League. La afición local recibió como a un héroe a quien había sido su gran referente y le aplaudió cuando abandonó el campo en la segunda parte.

De Bruyne dejó el City en el verano de 2025 para fichar gratis por el Nápoles. Frente a su antiguo club, el futbolista de 35 años jugó 75 minutos antes de que Allegri le sustituyera por Andre-Frank Zambo Anguissa. Mientras De Bruyne caminaba hacia la banda, la afición del City se puso en pie para dedicarle una cálida ovación.

Allegri elogia al extraordinario De Bruyne tras la ovación

En declaraciones a Sky Sport Italia tras el pitido final, Allegri admitió que sintió cierta tristeza al decidir sustituir al veterano centrocampista. Pese a su edad, la serenidad técnica del belga dejó una clara impresión en su entrenador.

«Por desgracia, la edad no perdona a nadie, pero es un jugador extraordinario», dijo Allegri. «Me dio pena sustituirle hoy, porque rara vez se equivoca con el balón en los pies. Jugadores como De Bruyne y Luka Modric representan algo especial para quienes aman el fútbol y admiran este deporte».

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Los rumores de traspaso rodean al veterano mediapunta belga

La emotiva noche de De Bruyne en Inglaterra llegó en medio de crecientes especulaciones sobre su próximo destino. Aunque el internacional belga tiene contrato con el Nápoles hasta junio de 2027, varios medios apuntan a que podría abandonar Italia cuando se abra el mercado de fichajes de enero.

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Según las informaciones, el PSV ha iniciado conversaciones de alto nivel para llevarse al mediapunta a Países Bajos seis meses antes de que expire su contrato. El Everton también ha sido vinculado con un posible e inesperado intento de fichar al centrocampista en invierno. De Bruyne ha sido titular habitual con el Nápoles en la Serie A esta temporada, con cuatro goles y una asistencia, pero su situación contractual le ha convertido en un objetivo atractivo para el mercado de invierno.

Allegri espera que De Bruyne se quede en el Nápoles

Pese a los crecientes rumores sobre el interés del PSV, Allegri se mostró convencido de que De Bruyne no dejará Nápoles a mitad de temporada. El técnico italiano recalcó que hablarán del asunto dentro del club y elogió la actitud del centrocampista.

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«Lo hablaremos con el club, pero es un chico muy profesional y creo que se quedará hasta junio», aseguró Allegri.

Con las negociaciones, según las informaciones, aún en marcha antes del mercado de invierno, las próximas semanas determinarán si el PSV logra convencer a De Bruyne de marcharse antes de tiempo o si Allegri consigue mantener al mediapunta hasta el final de la temporada.