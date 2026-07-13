Mason Greenwood deja el Olympique de Marsella y firma un traspaso de más de 50 millones de euros

Mason Greenwood deja el Olympique de Marsella para fichar por el Fenerbahçe. Así lo ha anunciado Fabrizio Romano en X. El británico, de 24 años, firma un contrato en Turquía hasta mediados de 2030, y el traspaso asciende a un total de más de 50 millones de euros.

«Mason Greenwood al Fener, ¡allá vamos!», escribió Romano el lunes en X. «El acuerdo está cerrado».

«40 millones de euros más 2 millones en bonificaciones para el Olympique de Marsella; el Manchester United recibirá más de 10 millones, incluida la cláusula de reventa. El salario será de unos 10 millones de euros netos al año hasta 2030».

La operación se gestaba desde hace semanas: a principios de mes el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu ya apuntaba al acuerdo del jugador con el club estambulí.

El AS Roma también pujó con 45 millones más bonificaciones, pero no alcanzó la oferta final.

Sin embargo, el Fener presentó una oferta superior y el jugador prefería recalar en Estambul.

El inglés, de 24 años, dejó el Manchester United en 2024 por unos 26 millones de euros. En 81 partidos con el Olympique de Marsella marcó 48 goles y dio 17 asistencias, demostrando su calidad en la Ligue 1 y en Europa.