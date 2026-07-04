«Mason Greenwood da el sí y abandona el Olympique de Marsella por 50 millones de euros»

Mason Greenwood quiere dejar el Olympique de Marsella. Según el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, el inglés ya ha dado el visto bueno al Fenerbaçe.

Fenerbahçe y AS Roma eran los principales candidatos, mientras que el Atlético de Madrid también seguía la situación.

El Marsella pide unos 50 millones de euros, cifra a la que la Roma se acercó con 45 millones más bonus y un porcentaje de una futura venta.

Todo apuntaba a que los italianos se llevarían al jugador, cuyo contrato dura hasta mediados de 2029. Sin embargo, el sábado surgieron novedades decisivas.

Sabuncuoglu asegura que la propuesta del Fenerbache supera la de la Roma —que ya se acercaba a la cifra pedida— y que el jugador prefiere al equipo turco.

Un emisario del Fenerbaçe viaja a Francia para cerrar el fichaje, por lo que los “Canarios Amarillos” no tendrían que apresurarse para alcanzar un acuerdo oficial con el Marsella.

El jugador, de 24 años, dejó el Manchester United en 2024 por unos 26 millones de euros y, con 48 goles y 17 asistencias en 81 partidos, ha mostrado su calidad en la Ligue 1 y en Europa.