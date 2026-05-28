Mason Greenwood, ahora en plena forma, podría formar una peligrosa pareja con el internacional holandés

Según La Gazzetta dello Sport, la AS Roma quiere fichar a Mason Greenwood. En Roma podría formar una pareja peligrosa con Donyell Malen.

El inglés, de solo 24 años, resurgió en el Olympique de Marsella tras ser descartado por el Manchester United.

Tras marcar 48 goles y dar 17 asistencias en 81 partidos oficiales, todo indica que dejará el club francés. Greenwood tiene contrato hasta 2029, pero el Marsella necesita dinero.

La Roma valora su fichaje y analiza si puede pagar los 50 millones de su cláusula.

El jugador está abierto a cambiar de liga y, tras sus pasos por LaLiga y la Ligue 1, la Serie A le resulta un destino atractivo, pues un regreso a la Premier League parece poco probable por su pasado.

Sin embargo, el Tottenham, a petición de Roberto De Zerbi, vigila la situación.

Si fichara por la Roma, podría formar pareja de ataque con Malen, y el club giallorosso volvería a la Champions League por primera vez desde la 2018/19.