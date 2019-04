Mascherano rompe el silencio: los "sacrificios" de Messi y la reunión con Sampaoli en Rusia

El 'Jefecito' concede una extensa entrevista y defiende al delantero rosarino del Barcelona de la "crítica amarillista"; qué pasó en el Mundial.

Javier Mascherano concedió este martes una extensa entrevista al programa televisivo Estudio Fútbol (TyC Sports) en la que, al igual que Lionel Messi hace pocos días, se refirió a la eliminación de en el pasado Mundial de 2018 y a todos los temas que hacen a su actualidad. Además, el ex jugador del , que actualmente juega en la Superliga de (Hebei Fortune), habló sobre la "crítica amarillista" que se le hace, según su opinión, a Lionel Messi. Al mismo tiempo, reveló los sacrificios que hace el delantero rosarino para defender los colores de la Selección.

A continuación, las respuestas más destacadas del 'Jefecito'.

"Jugar en la zaga lo hice porque lo tenía que hacer, pero disfruto mucho más jugar en el medio. Jugar en el Barcelona y adaptarme a esa posición para permanecer más tiempo ahí hizo que cambiase para jugar de Central, pero la posición que siempre me gustó es jugar en el medio".

¿JUGARÁ EN ESTUDIANTES DE LA PLATA?

"Con Gaby (Milito, entrenador de Estudiantes) siempre hablamos de fútbol, obviamente en algún momento, no en este caso en particular, me hizo saber que si existía alguna posibilidad, el día de mañana, tenía la intención de volver a Argentina, él estaría encantado de contar conmigo. Pero son charlas muy por encima, nada que se acerque a mi realidad ni a la realidad de él. No puedo estar diciéndote qué es lo que haré porque no lo tengo resuelto, no sé qué haré. Cuando termine mi contrato en China no sé si seguiré jugando".

SUS GANAS DE SEGUIR JUGANDO

"Una vez que terminó el Mundial los objetivos empezaron a ser diferentes y yo me lo tomé de otra manera. Estoy disfrutando del fútbol como no disfruté nunca en mi vida. Disfruto de una etapa en la que no hay más Selección, jugar en el alto rendimiento, cada tres días. Disfruto más el hecho de entrenar y sobre todo con una tranquilidad que nunca tuve. Eso hace que la esté pasando bien, disfrutando el fútbol. A día de hoy, tengo muchísimas ganas de seguir, si no lo hubiese dejado ya. Pero no me planteo lo que haré de acá a seis meses porque no tiene mucho sentido. Ahora hago lo que quiero. Hoy tengo ganas de seguir, pero no quiero decir nada ahora y en seis meses decir 'se me fueron las ganas'".

LAS CRÍTICAS A MESSI

"Siempre buscan algo para pegarle. Decían que tenía quie volver y, cuando vuelve, también es el problema. Siemre es el problema. No estoy en su piel, pero imagino que debe estar cansado (...) La crítica es amarillista, no es por el juego. Dicen si hizo esto, si no hizo lo otro... Dijeron que se fue después del partido contra , pero no dicen que en la gira contra y (previa al Mundial) entrenó 10 días sabiendo que no iba a jugar. ¿Sabes cuántas veces fue a , a amistosos que no jugaría, pero de todas maneras fue?".

#SelecciónArgentina Javier Mascherano en @EstudioFutbol: “Para la gente, cuando Messi no está es un problema y cuando vuelve también” pic.twitter.com/sR5eqy1gEM — TyC Sports (@TyCSports) 2 de abril de 2019

NUNCA FUE UNA CARGA JUGAR EN LA SELECCIÓN

"Jamás la sentí como una carga. Si fuese así, es difícil seguir tratando de demostrar que podés pertenecer".

EL ACUERDO CON SAMPAOLI PARA JUGAR CONTRA NIGERIA

"Contra llegamos a un acuerdo con Sampaoli para resolver dudas que teníamos adentro del campo de juego. El entrenador nunca dejó de serlo. Era él quien decidía y armaba el equipo. Consultábamos todo con el entrenador".

LOS 11 CONTRA FRANCIA LOS ELIGIÓ SAMPAOLI

"Los 11 ante los eligió el técnico (...) Cuando negas amplitud, en la pérdida te agarra Mbappé y te hace un desastre. El plan contra Francia era agruparnos atrás y salir de contra. Está claro que no salió".