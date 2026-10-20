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Falko Blöding
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«Masacre al estilo parisino»: los aficionados del PSG causan revuelo antes del partido contra el FC Barcelona

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona

Los aficionados del PSG han causado revuelo en el Parque de los Príncipes con una coreografía de aire marcial antes del partidazo de la Champions League contra el FC Barcelona.

Los ultras del Paris Saint-Germain, conocidos por sus elaboradas coreografías, desplegaron poco antes del inicio un enorme tifo en el que un hombre enmascarado, con una camiseta del PSG, cortaba con una motosierra el escudo del campeón de España, entre grandes salpicaduras de sangre. Debajo, otra pancarta rezaba: «Masacre al estilo parisino».

El duelo entre el PSG y el Barça está considerado uno de los partidos más espectaculares de la actual fase de liga de la Liga de Campeones. Se enfrentan el líder y el segundo clasificado.

Los franceses, entrenados por el exentrenador del Barça Luis Enrique, son los grandes favoritos para volver a conquistar el trofeo tras ganar dos títulos consecutivos. El PSG reforzó esa condición con una contundente victoria a domicilio por 4-2 ante el Manchester City en la última jornada.

Sin embargo, el Barcelona llegó a orillas del Sena con la moral por las nubes: los catalanes han ganado los diez partidos oficiales que han disputado esta temporada y presentan un balance de goles de 48 a favor y 11 en contra.

El arranque ya estuvo a la altura de las grandes expectativas: el PSG dispuso de tres buenas ocasiones en los primeros diez minutos, mientras que, en el otro extremo, Anthony Gordon se quedó a muy poco de poder rematar a corta distancia un centro de Lamine Yamal.

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