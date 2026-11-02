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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Más tiempo del esperado: Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, da a conocer los plazos de baja de Serge Gnabry e Ismael Saibari

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Serge Gnabry e Ismael Saibari, con toda probabilidad, no volverán a jugar con el Bayern de Múnich este año.

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Según reveló el lunes el director deportivo Max Eberl, Saibari, fichado este verano, estará previsiblemente de baja entre tres y cuatro meses por una rotura de la sindesmosis. En cuanto a Gnabry, Eberl señaló que «partimos de la base de que no estará disponible hasta Navidad».

Los dos jugadores de ataque se lesionaron el sábado en el clásico contra el Borussia Dortmund. Saibari fue operado el domingo, mientras que Gnabry sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

¿Cómo evoluciona Jamal Musiala?

Mientras tanto, se acerca el regreso de Jamal Musiala, que sufrió una rotura de fibras musculares a finales de septiembre con la selección. «Esperamos que pueda volver a entrenarse con el equipo durante el parón de selecciones y que después pueda reincorporarse gradualmente con participaciones parciales», dijo Eberl.

La prolongación actual de la baja del jugador de 23 años también tiene que ver con una preparación «no exenta de interrupciones», durante la cual Musiala se desplomó dos veces debido a episodios de ausencia provocados por una disfunción neurológica.

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Además, el club no quiere correr riesgos y pretende que Musiala esté «al cien por cien». Luis Díaz, también lesionado, debería volver a entrenarse con el equipo tras el parón de selecciones.

El Bayern de Múnich visitará el martes al Atlético de Madrid en la Champions League. El sábado siguiente jugará a domicilio contra el FSV Mainz 05 en la Bundesliga.

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