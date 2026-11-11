Más que una simple crisis: el partido ante Al Wasl coloca al Al Nassr entre las fauces del Al Ahli y el Al Hilal

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La Confederación Asiática de Fútbol puso al club saudí Al Nassr en un aprieto, debido a la crisis relacionada con el partido ante el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de la Élite de Asia.

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El Al Nassr tenía previsto enfrentarse al Al Wasl el lunes 26 de octubre pasado, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Sin embargo, la Confederación Asiática de Fútbol decidió, apenas 24 horas antes del inicio del partido, aplazarlo de forma indefinida, alegando la imposibilidad del club emiratí de llegar a Arabia Saudí debido a la crisis logística que atravesaba en aquel momento.

La decisión de aplazamiento desató el enfado en el entorno futbolístico saudí en general, y dentro del Al Nassr en particular, hasta el punto de que la Federación Saudí de Fútbol emitió un comunicado en el que afirmó que todas las condiciones estaban preparadas para recibir al Al Wasl con total normalidad.

El Al Nassr presentó una reclamación ante la Confederación Asiática de Fútbol, en la que solicitó obtener los puntos del partido de forma íntegra y sin repetición, alegando que fue el club emiratí quien no se presentó en Arabia Saudí.

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Sin embargo, la Confederación Asiática de Fútbol no atendió dicha reclamación y fijó una nueva fecha para el partido, que se disputará el próximo 27 de diciembre, una fecha que parece inadecuada para el club saudí.

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La nueva fecha llega apenas 4 días después del partido final de la Supercopa de Arabia Saudí, que se disputa en Kuwait entre los días 19 y 23 de diciembre próximo, con la participación del Al Nassr, el Al Khaleej, el Al Ahli y el Al Qadisiyah.

En caso de lograr vencer al Al Khaleej en las semifinales, el Al Nassr se verá obligado a enfrentarse al Al Ahli o al Al Qadisiyah en el partido final, apenas 4 días antes del encuentro ante el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

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La crisis no termina ahí, ya que el partido entre el Al Nassr y el Al Wasl será unos 5 días antes del derbi de Riad contra el vecino y rival tradicional, el Al Hilal, que se disputará el 1 de enero del próximo año, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la decimoséptima jornada de la Liga Roshn.

Por el contrario, el Al Hilal estará en pleno descanso antes del derbi de Riad contra el Al Nassr, ya que disputará su último partido contra su otro vecino, el Al Riyadh, el próximo 21 de diciembre, en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

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Por tanto, el Al Nassr estará más expuesto al desgaste en el derbi de Riad que su vecino el Al Hilal, lo que plantea interrogantes sobre la nueva fecha del partido ante el Al Wasl emiratí en el torneo asiático.

Cabe recordar que el Al Hilal lidera la clasificación de la Liga Roshn saudí con 27 puntos, con una ventaja de dos puntos sobre el Al Nassr, que ocupa la tercera posición y queda por detrás por diferencia de goles del Al Qadisiyah, que ocupa la segunda posición con un partido más.