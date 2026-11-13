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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images
Tim Ursinus
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«Más que dispuesto a abrir las arcas en invierno»: sale a la luz el supuesto plan de fichajes del BVB

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Al parecer, el BVB planea acudir al mercado de fichajes en invierno.

Según se informa en el pódcast de Bild «Dortmund Insider», los responsables del club, encabezados por el director deportivo Ole Book, quieren ampliar las alternativas de la plantilla en el centro de la defensa.

No se mencionan nombres concretos. Sin embargo, es muy posible que el Borussia también busque refuerzos en la 2. Bundesliga, una competición que Book conoce a la perfección por su etapa en el SV Elversberg.

En cualquier caso, los aurinegros tendrían margen financiero para maniobrar. «Si se encuentra a un jugador que convenza a todos los responsables y que pueda ayudar al BVB a corto plazo, hay disposición a abrir la cartera en invierno», afirmó el periodista de Bild Maximilian Wessing.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Joane Gadou forman esta temporada el trío titular en la defensa de tres que prefiere el entrenador Niko Kovac. Además, también están disponibles Ramy Bensebaini, Filippo Mane, el gran triunfador de la pretemporada, y Luca Reggiani. Este último, sin embargo, podría dejar el club en invierno.

Cerezo Osaka v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images

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21 nov 2026

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Al parecer, ya ha comunicado su deseo de marcharse: ¿dejará Reggiani el BVB?

El joven italiano ya era considerado un candidato a salir en verano. Los principales clubes de la Serie A serían los más interesados. Según informó Sky recientemente, el representante de Reggiani ya comunicó a la cúpula del Dortmund el deseo de su cliente de marcharse. El futbolista de 18 años estaría descontento con su situación actual por la escasez de minutos.

Reggiani solo ha jugado dos veces con el primer equipo en lo que va de temporada. En cambio, ha disputado ocho partidos con el sub-23 en la Regionalliga y la UEFA Youth League. Por su parte, Mane tampoco ha terminado de arrancar. Tras entrar desde el banquillo en las dos primeras jornadas de la Bundesliga y disputar los 90 minutos del partido de primera ronda de la Copa de Alemania contra el HEBC Hamburg, una lesión muscular lo dejó fuera de juego. Desde entonces, también ha sumado minutos exclusivamente con el filial.

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Sin embargo, cabe preguntarse si el BVB no debería centrar más bien sus esfuerzos en el mercado en el lado derecho de la defensa. Tras la marcha de Yan Couto en verano, Julian Ryerson es el único lateral derecho de la plantilla. Maximilian Beier, entre otros, ha tenido que ocupar recientemente el carril derecho.

En la victoria por 2-1 sobre el SV Elversberg antes del parón de selecciones, Kovac cambió por sorpresa a una defensa de cuatro y alineó a Gadou como lateral derecho, mientras que Ryerson descansó tras jugar en la Champions League contra el Real Betis.

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

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Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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