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KloppGetty Images

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«¡Más en forma que hace unos años!»: un descartado internacional alemán se postula para regresar bajo las órdenes de Jürgen Klopp

UEFA Nations League A
K. Trapp
Alemania
Paris FC
J. Klopp

Kevin Trapp aún no ha cerrado del todo el capítulo de la selección nacional.

«Un libro así nunca se cierra», dijo en una entrevista con la Frankfurter Rundschau el veterano portero del club de la Bundesliga Eintracht Frankfurt. Hasta ahora, Trapp suma nueve internacionalidades, y la última vez que el jugador de 36 años defendió la portería de la selección alemana fue en noviembre de 2023.

Aun así, aseguró que «sigue mirando», dijo Trapp, que desde el verano del año pasado tiene contrato con el club de la Ligue 1 francesa Paris FC, en referencia a la selección nacional. «Quiero rendir aquí en el club», subrayó, y anunció que quiere dar continuidad a la pasada temporada.

Entre otras cosas, Trapp formó parte de las convocatorias de la selección para los Mundiales de 2018 y 2022, aunque se quedó sin jugar. A sus ya 36 años, se siente «increíblemente en forma física y mentalmente. Más en forma que hace unos años», explicó Trapp. En París, el guardameta, que llegó inicialmente como número dos, se consolidó rápidamente como titular en la pasada temporada.

Trapp se deshace en elogios hacia Klopp: «Todos sabemos qué tipo de persona es»

Trapp cree que el nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp, para quien el portero jugó en el Eintracht Frankfurt entre 2012 y 2015 y entre 2018 y 2025, y con el que ganó la Europa League hace cuatro años, puede lograr mucho: «Todos sabemos qué tipo de entrenador es», dijo el guardameta. Klopp sabe «arrastrar a la gente», desarrolló Trapp: «Desprende mucha energía y ha tenido éxito en todas partes».

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