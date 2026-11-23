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La decisión de Hansi Flick sobre quién debía lanzar el penalti en el Barcelona-Villarreal ha generado una gran polémica, después de que Lamine Yamal desperdiciara la ocasión de recortar distancias en un momento en el que el conjunto catalán buscaba volver al partido, lo que ha abierto la puerta a duras críticas contra el técnico alemán.

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El Barcelona logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Villarreal tras remontar un 0-2 en un encuentro de contrastes, entre el arranque desastroso del conjunto catalán y su fuerte reacción en la segunda parte. Sin embargo, el penalti fallado por Yamal fue una de las acciones que más debate generaron tras el partido.

El Barcelona se llevó una sorpresa temprana en el Spotify Camp Nou, ya que el Villarreal aprovechó sus dos primeras ocasiones para marcar dos goles en apenas siete minutos, obra de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Los locales se vieron así por detrás en el marcador con un 0-2 y con la necesidad urgente de recortar distancias antes del descanso.

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El Barcelona tuvo una gran oportunidad de volver al partido desde los once metros, pero fue Lamine Yamal quien se encargó del lanzamiento, tras asumir la responsabilidad en ese momento en lugar de Raphinha. Su disparo, sin embargo, se marchó fuera tras golpear en el poste, y el equipo desperdició una ocasión de oro para recortar distancias, pese a que el jugador firmó una gran actuación y fue uno de los más destacados de su equipo.

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Guti responsabiliza a Flick

En el programa «El Chiringuito», Guti, exjugador del Real Madrid, criticó directamente a Flick al considerar que el técnico alemán es el responsable de elegir al lanzador del penalti y que debería haber intervenido para designar al jugador más adecuado, en lugar de dejar la decisión en manos de los futbolistas en una situación tan importante, según recoge El Desmarque.

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«Al final, la responsabilidad es del entrenador. Es él quien tiene que decidir, sobre todo cuando tienes un jugador que tira los penaltis tan bien como Raphinha», afirmó Guti.

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La exestrella del Real Madrid insistió en que las circunstancias del partido no permitían arriesgar ni repartir la responsabilidad del lanzamiento. Explicó que el Barcelona no iba ganando con una ventaja cómoda que permitiera dar a otro jugador la oportunidad de tirar el penalti, sino que perdía por dos goles y necesitaba aprovechar cada ocasión para remontar, por lo que considera que Raphinha era la opción lógica.

«No vas ganando 4-0, vas perdiendo 0-2. Es un penalti importante y creo que el jugador brasileño es quien debe tirarlo», añadió.

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Raphinha, un acierto superior al 90%

Guti volvió a subrayar que los números de Raphinha desde los once metros hacen que la decisión de Flick resulte aún más cuestionable: «Raphinha es uno de los mejores lanzadores de penaltis. Si hubiera fallado alguno, se podría decir, pero tiene un porcentaje de acierto superior al 90% y vas perdiendo 0-2».

Pese a las críticas que recibió Flick por el penalti, el Barcelona protagonizó una gran remontada en la segunda parte con los goles de Gerard Martín y Fermín López, antes de que Pau Navarro marcara en propia puerta. Así, el conjunto catalán selló el triunfo por 3-2 y sigue líder de LaLiga con 36 puntos, tres más que su eterno rival, el Real Madrid, que también ganó con apuros por 2-1 al Celta de Vigo el sábado.

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