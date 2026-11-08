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Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Más de 6 años después: una huella alemana devuelve a Özil a la memoria de la Premier League

Brighton vs Brentford
Brighton
Brentford
Premier League
Mesut Özil
P. Gross
Inglaterra
Alemania

El trono de la exestrella del Arsenal está bajo amenaza

La estrella del Brighton, Pascal Groß, ha entrado en la historia por la puerta grande después de continuar con su brillante estado de forma con un nuevo gol en la Premier League, en el partido contra el Brentford en la décima jornada del campeonato, la tarde del domingo.

Groß puso a su equipo por delante 2-1 antes del final de la primera parte, al marcar el segundo gol del conjunto de penalti en el minuto 42, después de que Diego Gómez abriera el marcador para los locales en el minuto 15 y Igor Thiago empatara para el Brentford en el minuto 23.

Groß igualó el registro de su compatriota alemán Mesut Özil, y ambos jugadores se convierten así en los más determinantes en cuanto a goles entre los futbolistas alemanes en la historia de la Premier League, con un balance de 87 contribuciones cada uno.

La red de estadísticas «Opta» registró este hito, aclarando que Groß marcó 35 goles y dio 52 asistencias, igualando a Özil, exestrella del Arsenal, que anotó 33 goles y repartió 54 pases decisivos.

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Groß ha participado en todos los partidos del Brighton desde el inicio de la temporada, en los que ha marcado 4 goles y ha dado 6 asistencias.

Según los datos de Transfermarkt, el último gol que marcó Özil con la camiseta del Arsenal en la Premier League fue el 16 de febrero de 2020, en la victoria por 4-0 sobre el Newcastle, y después cerró sus contribuciones goleadoras con los Gunners pocos días más tarde con una asistencia en la victoria por 1-0 sobre el West Ham el 7 de marzo.

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