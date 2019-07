Más de 300 millones en ingresos: el verano récord del Atlético de Madrid

La cláusula de Griezmann y las salidas confirmadas de Lucas, Vietto, Mensah, Gelson y 'Rodri' representan una enorme inyección financiera.

Más de 300 millones de euros ingresará este verano el Atlético de Madrid, una cifra récord para la historia de la institución madrileña. En ese sentido, aunque la plantilla de Diego Simeone ha sufrido varias bajas de peso y está en pleno proceso de remodelación, el club capitalino dispone de una buena cantidad de dinero para reforzarse en todas sus líneas y así poder seguir luchando por cada título que dispute en la temporada 2019/20.

Por el momento, las salidas de Lucas Hernández, Luciano Vietto, Bernard Mensah, Gelson Martins y Rodrigo Hernández dejan la friolera de 191 millones de euros en las arcas del Atlético. A todo eso hay que añadir el dinero que entrará por Antoine Griezmann, cuya cláusula de rescision bajó de 200 a 120 milones de euros el pasado 1 de julio. El francés ya anunció que abandonará el club.

Cabe señalar que hubo otras salidas del cuadro colchonero que no reportan ninguna suma de dinero. El emblemático Diego Godín acabó contrato y ya es nuevo jugador del , mientras que Juanfran Torres es agente libre y no seguirá en el Wanda Metropolitano. Por su parte, Axel Werner y Nicolás Ibáñez se fueron cedidos al San Luis mexicano, en tanto que está por resolverse el futuro de Filipe Luis. El ex del Deportivo La Coruña también es agente libre pero no ha revelado dónde continuará su carrera. Se espera que anuncie una decisión cuando acabe su participación en la ( jugará la final el próximo domingo 7 de julio).

LUCAS HERNÁNDEZ, 80 MILLONES

El primero en salir por la cláusula fue Lucas Hernández. El 27 de marzo de este año, el Bayern hacía oficial el fichaje del internacional francés a cambio de 80 millones de euros, firmando el jugador un contrato hasta 2024. "Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy", decía Lucas.

LUCIANO VIETTO, 7.5 MILLONES

El 14 de mayo, el Sporting de hacía oficial el fichaje del argentino Luciano Vietto y la venta del extremo portugués Gelson Martins al propio Atlético. El club lisboeta hacía pública la doble operación a través de un comunicado, en el que detallaba los términos de las dos operaciones. El Sporting de Portugal abona 7,5 millones de euros al Atlético por el ex , que estaba cedido en el , pero el club rojiblanco se quedaba con el 50% de los derechos del futbolista. En cuanto a la operación de Gelson, el Atlético pagaba al club lisboeta 22,5 millones de euros para quedarse con el jugador en propiedad.

GELSON MARTINS, 30 MILLONES

El extremo, que fue cedido por el Atlético en el mercado de invierno al Monaco, había llegado el pasado verano a las filas colchoneras tras haber rescindido de forma unilateral su contrato con el Sporting de Portugal a causa de unos problemas con los ultras del club. Sin embargo, casi un año después, el Atlético acordó abonarle 22,5 millones al equipo lisboeta para evitar un proceso judicial. Una vez cerrada la operación, el extremo fue traspasado al Monaco a cambio de 30 millones, una operación que se confirmó el 2 de julio de este año.

BERNARD MENSAH, 3.6 MILLONES

Tras cuatro temporadas perteneciendo al pero sin un solo partido disputado como colchonero, Bernard Mensah dejó de ser futbolista rojiblanco este verano. El internacional con firmó un acuerdo con el Kayserispor turco para los próximos tres años a cambio de 3.6 millones de euros. El jugador por el que en su día se pagaron seis millones de euros pasó por el , el Vitoria Guimaraes y el Kasimpasa, antes de jugar la pasada campaña con el Kayserispor, donde ha marcado tres goles y ha disputado 23 encuentros.

RODRIGO HERNÁNDEZ 'RODRI', 70 MILLONES

Desde este 3 de julio, Rodrigo Hernández ya es historia en el Atlético de Madrid. El jugador colchonero ha abonado su cláusula de rescisión en la sede de para quedar liberado de su contrato en el el conjunto colchonero y poder marcharse al . El centrocampista ha pagado los 70 millones de euros en los que estaba tasada su libertad y su fichaje por el que equipo que adiestra Pep Guardiola debe hacerse oficial en las próximas horas, tal y como confirmó el propio Atlético de Madrid en comunicado.

ANTOINE GRIEZMANN, 120 MILLONES

Ya pasó el 1 de julio y eso era mucho más que un día en el calendario. Empezaba un nuevo periodo contable, quedaban libres jugadores y, también, era el momento en el que la cláusula de Griezmann bajaba a 120 millones de euros. Ahora es tiempo de resolver uno de los culebrones del verano, ya que el francés anunció hace unos meses que saldrá del club, pero no dijo el destino. ¿Será el Barcelona? Como sea, el Atlético tiene una buena suma de dinero garantizada por su salida.

¿Y CUÁNTO GASTÓ EN FICHAJES?

De momento, el Atlético ha gastado este verano 212,5 millones de euros, contando los 22.5 de Gelson. Pagó 20 'kilos' por Felipe Monteiro, que llega al club procedente del Porto, desembolsó otros 30 por Marcos Llorente, que aterriza en el Metropolitano procedente del , invirtió casi 20 en Renan Lodi, que viene del Athlético Paranaense y este miércoles pagó 120 millones en Joao Felix, la perla del , convirtiéndolo en su fichaje más caro de siempre. Hay que señalar que el mexicano Héctor Herrera llega libre tras acabar contrato con el Porto. Además, algunos rumores apuntan a las posibles llegadas de Edinson Cavani ( ), Alex Telles ( ), Sergio Canales ( ) o Mario Hermoso ( ).

RÉCORD DE INGRESOS

El Atlético de Madrid nunca había ingresado tanto dinero como lo hará este verano por la venta de futbolistas. Según Transfermarkt, en la campaña pasada recaudó apenas 64,90 con los traspasos de Jonny Otto, Kevin Gameiro, Diogo Jota y Malong, además de los préstamos de Vrsaljko y Mensah.

Dos años atrás, entraron 83 millones por las salidas de Theo Hernádez, Oliver Torres, Yannick Carrasco, Matias Kranevitter, Nicolás Gaitán, Javier Manquillo, Augusto Fernández, Amath Diaye y Rafael Santos Borré, mientras que en la temporada 2016/17 habían ingresado sólo 42 'kilos' por los traspasos de Borja Bastón, Joao Miranda, Leo Baptistao y Josuha Guilavogui, y las cesiones de Kranevitter y Vietto.

Siempre según Transfermarkt, el portal especializado en materia de fichajes, el récord de ingresos del Atlético se había dado para la temporada 2015/16, cuando el club vendió a Jackson Martínez en 42 millones, a Arda Turan en 34, a Raúl Jiménez en 22, a Mario Mandzukic en 21, a Toby Alderweireld en 16, a Mario Suárez en 15 y a Raúl García en 8. Todo eso, sumado a los 4 millones que ingresaron por la cesión de Miranda al Inter, daba un total de 162 'kilos'. Sí, casi la mitad de los 300 que entrarán en este verano de récord.